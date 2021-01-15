Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса 

Доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, почему худрук «Ералаш» Борис Грачевский умер из-за коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Врач считает, что смерть режиссера связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы и проходил химиотерапию. Малышева охарактеризовала этот вид онкологии как «самый злокачественный вид рака».
«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной».
Малышева выразила соболезнования в связи с кончиной Грачевского.
Ранее "Рамблер", что думает о смерти Грачевского его коллега.