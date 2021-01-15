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Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса 

Даня Виттиг 39 минут назад
Доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, почему худрук «Ералаш» Борис Грачевский умер из-за коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Врач считает, что смерть режиссера связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы и проходил химиотерапию. Малышева охарактеризовала этот вид онкологии как «самый злокачественный вид рака».

«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной».

Малышева выразила соболезнования в связи с кончиной Грачевского.
Ранее "Рамблер", что думает о смерти Грачевского его коллега.
Звёзды , Видео , Елена Малышева , Борис Грачевский
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