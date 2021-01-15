Малышева объяснила смерть Грачевского из-за коронавируса 

Врач считает, что смерть режиссера связана с тем, что он долгое время лечился от меланомы и проходил химиотерапию. Малышева охарактеризовала этот вид онкологии как «самый злокачественный вид рака».

«В таких ситуациях любая инфекция может быть фатальной».

Малышева выразила соболезнования в связи с кончиной Грачевского.