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В Литве хотят запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому 

Газета.Ru и ещё 6 2 часа назад
В Литве хотят запретить въезд Киркорову и Шуфутинскому
Фото: Газета.Ru
В Литве хотят запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Министр считает артистов проводниками "мягкой российской политической пропаганды". МИД страны сформировал рабочую группу, которая оценит правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, якобы распространяющим российскую пропаганду.

"Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания", — пояснил он.

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов Киркорова и Шуфутинского в Литве ранее получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов.
Несмотря на то, что такие страховые выплаты получают и другие организаторы, этот случай вызвал негативный резонанс в литовских СМИ.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Михаил Шуфутинский , МИД , ИТАР-ТАСС
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