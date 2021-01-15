Муцениеце рассказала о негативных последствиях брака с Прилучным 

Актриса Агата Муцениеце рассказала о браке с актером Павлом Прилучным, который ударил по ее самооценке. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Муцениеце вспомнила, что какое-то время считала, будто не заслуживает быть рядом со звездой сериала «Мажор», так как считала его красивее, сексуальнее, талантливее, чем она сама. Она также считала себя плохой матерью и женой.

«Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину»,

— поделилась актриса.