На слуху: жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Правительство Литвы хочет запретить въезд российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Дело в том, что министр считает исполнителей проводниками «мягкой российской политической пропаганды».

Режиссер и руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский после своей смерти оставил шикарное имущество, которое в ближайшее время придется делить его ближайшим родственникам.

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Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Панасенко сообщила в своем Instagram, что не в курсе о состоянии бывшего мужа.

Кадр фильма «Титаник»

Леонардо Ди Каприо — один из немногих голливудских звезд, который, несмотря на баснословные гонорары, ведет спокойный образ жизни. Он не был замечен в скандалах. Тем не менее есть в его биографии факты, о которых мало кто знает.

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Инвесторы оценили предложение консорциума западных фондов о покупке 5-10 процентов Telegram. По мнению экспертов, сотрудничество сделает Павла Дурова вторым богатейшим человеком России.