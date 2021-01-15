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На слуху: жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии 

Мария Грибова 30 минут назад
На слуху: жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Киркорову и Шуфутинскому хотят запретить въезд в Литву

Правительство Литвы хочет запретить въезд российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Дело в том, что министр считает исполнителей проводниками «мягкой российской политической пропаганды».
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Загородный дом, квартира: наследство Бориса Грачевского

Режиссер и руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский после своей смерти оставил шикарное имущество, которое в ближайшее время придется делить его ближайшим родственникам.
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Третья жена Грачевского скрывала информацию о его состоянии

@belotserkovskaia_official
Вторая жена режиссера Бориса Грачевского Анна Панасенко сообщила в своем Instagram, что не в курсе о состоянии бывшего мужа.
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Каким заболеванием страдал Леонардо Ди Каприо в детстве

Кадр фильма «Титаник»
Леонардо Ди Каприо — один из немногих голливудских звезд, который, несмотря на баснословные гонорары, ведет спокойный образ жизни. Он не был замечен в скандалах. Тем не менее есть в его биографии факты, о которых мало кто знает.
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Павла Дурова назвали вторым богатейшим человеком России

@durov
Инвесторы оценили предложение консорциума западных фондов о покупке 5-10 процентов Telegram. По мнению экспертов, сотрудничество сделает Павла Дурова вторым богатейшим человеком России.
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Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Михаил Шуфутинский , Павел Дуров , Леонардо ДиКаприо , РИА Новости
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