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«Я выберусь! Не дождутся!»: Апина опубликовала последние слова Грачевского во время переписки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Я выберусь! Не дождутся!»: Апина опубликовала последние слова Грачевского
Фото: @boris_grachevsky_
Певица Алена Апина в Instagram опубликовала свою последнюю переписку с руководителем детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским.
Общалась они еще до Нового года 21 декабря, когда только пошли первые новости, что режиссер подхватил коронавирус.

«Мальчик мой! Как тебя угораздило-то? Завтра в Останкино на весь день. Может там тоже зараза. Где ты ее нашел, модную болячку эту? В любом случае держись! Лечись! Ты нам нужен!»

— писала Грачевскому Апина.

«Аленушка, дорогая! Спасибо большое! Я выберусь! Не дождутся!»

«Это наша последняя переписка с Борей Грачевский! Человек улыбка! Человек свет! Человек— жизнь! Прощай…»,

— заметила Алена Апина.
@neapina
Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса. На момент смерти ему был 71 год. Руководитель детского киножурнала «Ералаш» до последнего верил, что сможет выкарабкаться, но врачам не удалось его спасти, несмотря на все усилия.
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Звёзды , Алена Апина
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