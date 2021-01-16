Грачевский рассказывал, что старшая дочь не смогла простить его

«С Максимом мы общаемся, с Ксенией, моей старшей дочерью, отношения развалились. Были разные перипетии, 13 лет дочка со мной не разговаривает. Я в нее вкладывал много, пытался сойтись с ней не один раз. Она знает, что я готов все забыть и сказать: «Здравствуй, Ксения». У нее родился сын. Но и с внуком у меня нет никакого контакта».