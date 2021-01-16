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«Не разговаривает со мной 13 лет»: Грачевский рассказывал, почему не общается со старшей дочерью 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Грачевский рассказывал, что старшая дочь не смогла простить его
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер Борис Грачевский долгие годы не поддерживал связь со своей старшей дочерью Ксенией. Она родилась в его первом браке с Галиной Грачевской. Когда женщина забеременела их первым ребенком сыном Максимом, то они перебрались в коммунальную квартиру к ее родителям. Через семь лет на свет появилась дочь Ксения.
Как рассказывал Грачевский, в какой-то момент отношения с первой женой зашли в тупик. Она была равнодушна к его творческим успехам. Однажды он просто взял и ушел, все оставив жене. Дочь Ксения не смогла простить за такой поступок отца.

«С Максимом мы общаемся, с Ксенией, моей старшей дочерью, отношения развалились. Были разные перипетии, 13 лет дочка со мной не разговаривает. Я в нее вкладывал много, пытался сойтись с ней не один раз. Она знает, что я готов все забыть и сказать: «Здравствуй, Ксения». У нее родился сын. Но и с внуком у меня нет никакого контакта».

Отметим, что дети Грачевского от первого брака имеют право на наследство отца. Всего у него, как известно, четверо детей. Как думают некоторые знакомые режиссера, в ближайшее время начнется дележка имущества с походами родственников на ток-шоу, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Борис Грачевский , Комсомольская правда
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