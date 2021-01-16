Юрьева не общается с Михалковой после ее ухода из «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram призналась, что не поддерживает отношений с бывшей коллегой по юмористическому коллективу Юлией Михалковой

Одна из подписчиц спросила, общается ли Юрьева с Юлией Михалковой или с еще одной представительницей женской части команды Ксенией Корневой

«Вот с этой женщиной общаюсь», — заявила Илана Юрьева и опубликовала снимок Корневой.

Напомним, что Юлия Михалкова чуть больше года назад покинула «Уральские пельмени» и занялась своими проектами. В частности, она выпустила книгу о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

Ранее лидер команды Сергей Исаев объяснял, почему Юлия Михалкова ушла из команды, громко хлопнув дверью. Она захотела войти в состав акционеров шоу, но ей не пошли навстречу.