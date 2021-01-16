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Илана Юрьева не общается с Юлией Михалковой после ухода подруги из «Уральских пельменей» 

Экспресс газета и ещё 1 14 часов назад
Юрьева не общается с Михалковой после ее ухода из «Уральских пельменей»
Фото: @ilana7788
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram призналась, что не поддерживает отношений с бывшей коллегой по юмористическому коллективу Юлией Михалковой.
Одна из подписчиц спросила, общается ли Юрьева с Юлией Михалковой или с еще одной представительницей женской части команды Ксенией Корневой.

«Вот с этой женщиной общаюсь», — заявила Илана Юрьева и опубликовала снимок Корневой.

Напомним, что Юлия Михалкова чуть больше года назад покинула «Уральские пельмени» и занялась своими проектами. В частности, она выпустила книгу о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.
Ранее лидер команды Сергей Исаев объяснял, почему Юлия Михалкова ушла из команды, громко хлопнув дверью. Она захотела войти в состав акционеров шоу, но ей не пошли навстречу.
Сама Михалкова, кстати, отмечала, что поддерживает связь с некоторыми «уральскими пельменями». В частности, у нее остались прекрасные отношения с Андреем Рожковым. Смотрите также:
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Женский форум
Звёзды , Илана Юрьева , Андрей Рожков , Ксения Корнева , Сергей Исаев , Юлия Михалкова
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