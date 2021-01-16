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Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Грачевского 

WMJ.ru 2 часа назад
Наследство Грачевского достанется третьей жене и детям
Фото: WMJ.RU
71-летний кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский скончался в Москве.
14 января ушел из жизни легендарный художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Причиной смерти кинорежиссера стала коронавирусная инфекция.
В декабре прошедшего года Грачевский был госпитализирован, его дважды вводили в медикаментозную кому.
Как сообщает издание «Дни. ру», режиссер оставил многочисленным родственникам солидное наследство.
В ближайшем Подмосковье Грачевский приобрел участок в закрытом поселке с усадьбой в 300 квадратных метров — такой «загородный домик» по скромным подсчетам должен был обойтись ему минимум в 50 миллионов рублей. В Москве на улице Гиляровского у режиссера расположена трехкомнатная квартира с перепланировкой, которую эксперты оценили в 17 миллионов.
Кроме того, Грачевскому принадлежали авторские права на «Ералаш», с ротации которого он мог получать солидный гонорар.
Как сообщается, через полгода после смерти Бориса Грачевского его родственники смогут вступить в наследство.
Среди претендентов — третья жена Екатерина Белоцерковская, 48-летний сын Максим и 41-детняя дочь Ксения от первой жены, 9-летняя дочь Василиса от второй и 9-месячный сын Филипп от Белоцерковской.
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Звёзды , Екатерина Белоцерковская , Борис Грачевский
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