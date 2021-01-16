Наследство Грачевского достанется третьей жене и детям

71-летний кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский скончался в Москве.

14 января ушел из жизни легендарный художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский. Причиной смерти кинорежиссера стала коронавирусная инфекция.

В декабре прошедшего года Грачевский был госпитализирован, его дважды вводили в медикаментозную кому.

В ближайшем Подмосковье Грачевский приобрел участок в закрытом поселке с усадьбой в 300 квадратных метров — такой «загородный домик» по скромным подсчетам должен был обойтись ему минимум в 50 миллионов рублей. В Москве на улице Гиляровского у режиссера расположена трехкомнатная квартира с перепланировкой, которую эксперты оценили в 17 миллионов.

Кроме того, Грачевскому принадлежали авторские права на «Ералаш», с ротации которого он мог получать солидный гонорар.

Как сообщается, через полгода после смерти Бориса Грачевского его родственники смогут вступить в наследство.