Вера Брежнева рассказала о сложностях в браке с Меладзе 

По словам певицы, жить с людьми, которые чего-то добились, очень непросто.
Вера Брежнева раскрыла тайны своего брака с Константином Меладзе и о том, насколько непросто жить рядом с настоящим гением.
О своих отношениях с мужем певица рассказала в интервью YouTube-каналу бывшего главы «Муз-ТВ» Армана Давлетярова.
Она отметила, что им с мужем пришлось долго притираться друг к другу, поскольку у каждого есть свои особенности.
«С людьми, которые чего-то добились, реально сложно»,
— считает Вера.
Певица заметила, что особой вспыльчивостью Константин не отличается, и она даже более импульсивная, чем он. Однако у него есть свой предел, и если его довести, он может выйти из себя и даже ударить кулаком по столу.
Впрочем, Брежнева как мудрая женщина до этого старается не доводить.
«Я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации»,
— говорит Вера, признаваясь, что ранее пыталась переделать мужа, но поняла, что это не выходит.
Теперь она ищет компромиссы в самых разных вопросах, например, относительно нежелания Константина летать на самолетах — однако подчиняться мужу беспрекословно Вера смысла не видит и собственные желания тоже всегда отстаивает.
«Мы проводим время вдвоем в закрытом пространстве в течение, пусть, 12 часов. В принципе, это мечта любой женщины — чтобы мужчина был только ее»,
— делится певица.
Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Закрытая церемония только для близких состоялась в Италии. По слухам, пара начала встречаться задолго до свадьбы, и вместе они уже больше 10 лет.