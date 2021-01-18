Вера Брежнева рассказала о сложностях в браке с Меладзе 

По словам певицы, жить с людьми, которые чего-то добились, очень непросто.

О своих отношениях с мужем певица рассказала в интервью YouTube-каналу бывшего главы «Муз-ТВ» Армана Давлетярова

Она отметила, что им с мужем пришлось долго притираться друг к другу, поскольку у каждого есть свои особенности.

«С людьми, которые чего-то добились, реально сложно»,

— считает Вера.

Певица заметила, что особой вспыльчивостью Константин не отличается, и она даже более импульсивная, чем он. Однако у него есть свой предел, и если его довести, он может выйти из себя и даже ударить кулаком по столу.

Впрочем, Брежнева как мудрая женщина до этого старается не доводить.

«Я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации»,

— говорит Вера, признаваясь, что ранее пыталась переделать мужа, но поняла, что это не выходит.

Теперь она ищет компромиссы в самых разных вопросах, например, относительно нежелания Константина летать на самолетах — однако подчиняться мужу беспрекословно Вера смысла не видит и собственные желания тоже всегда отстаивает.

«Мы проводим время вдвоем в закрытом пространстве в течение, пусть, 12 часов. В принципе, это мечта любой женщины — чтобы мужчина был только ее»,

— делится певица.