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Шуфутинский отреагировал на возможный запрет на въезд в Литву 

Lenta.ru 3 часа назад
Шуфутинский отреагировал на возможный запрет на въезд в Литву
Фото: РИА Новости
Российский певец Михаил Шуфутинский отреагировал на возможный запрет на въезд в Литву в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам артиста, ему ничего не известно о планах властей Литвы.

«Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти республики обсудят возможность запретить въезд в страну российским артистам Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.
Глава МИД отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало известие, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике.
По его мнению, власти страны должны были отыскать четкие юридические основания для запрета на въезд артистов, несмотря на то что «музыкальные пристрастия могут быть разными».
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Звёзды , Филипп Киркоров , Габриэлюс Ландсбергис , Михаил Шуфутинский , МИД , Радиостанция "Говорит Москва"
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