Шуфутинский отреагировал на возможный запрет на въезд в Литву 

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По словам артиста, ему ничего не известно о планах властей Литвы.

«Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами», — сказал он.

Глава МИД отметил, что причиной для беспокойства у руководства страны стало известие, что организаторы концертов звезд получали субсидии из литовского совета по культуре за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в Прибалтике.

По его мнению, власти страны должны были отыскать четкие юридические основания для запрета на въезд артистов, несмотря на то что «музыкальные пристрастия могут быть разными».