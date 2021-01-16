Андрей Ургант вспомнил фривольную историю про Владимира Высоцкого 

Новый выпуск телепрограммы «Привет, Андрей !» был посвящен картинам с участием легендарных артистов, среди них и киноработам Владимира Высоцкого. Гости программы Елена Проклова и Андрей Ургант поделились своими воспоминаниями.

Проклова снималась с Высоцким в фильме «Единственная».

«С Володей было одно удовольствие работать. Он был замечательный артист, интересный партнер, искрометный человек, он все время пел! Вот стоило сказать режиссеру «стоп», тут же в руках у Володи была гитара, какую-бы сцену не снимали. Он пел свои песни и заставлял их слушать. Я не очень понимала уровень и масштаб Володи Высоцкого. Чаще всего я говорила: «Мне надо привести грим в порядок, выучить следующие эпизоды». Вот сейчас я вспоминаю, что этот человек умел завораживать, свои включением в то, чем он занимался. Мне очень жаль, что в этот фильм не вошли еще какие-то песни, которые мы снимали для этой картины. Они были просто вырезаны в монтаже. Но как Володя спел романс для меня», — рассказала Проклова

Андрей Ургант объяснил, что его мама, актриса Нина Ургант , дружила с великим бардом и вспомнил следующую историю: