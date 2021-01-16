Андрей Ургант вспомнил фривольную историю про Владимира Высоцкого 

Новый выпуск телепрограммы «Привет, Андрей!» был посвящен картинам с участием легендарных артистов, среди них и киноработам Владимира Высоцкого. Гости программы Елена Проклова и Андрей Ургант поделились своими воспоминаниями.
Проклова снималась с Высоцким в фильме «Единственная».
«С Володей было одно удовольствие работать. Он был замечательный артист, интересный партнер, искрометный человек, он все время пел! Вот стоило сказать режиссеру «стоп», тут же в руках у Володи была гитара, какую-бы сцену не снимали. Он пел свои песни и заставлял их слушать. Я не очень понимала уровень и масштаб Володи Высоцкого. Чаще всего я говорила: «Мне надо привести грим в порядок, выучить следующие эпизоды». Вот сейчас я вспоминаю, что этот человек умел завораживать, свои включением в то, чем он занимался. Мне очень жаль, что в этот фильм не вошли еще какие-то песни, которые мы снимали для этой картины. Они были просто вырезаны в монтаже. Но как Володя спел романс для меня», — рассказала Проклова
Андрей Ургант объяснил, что его мама, актриса Нина Ургант, дружила с великим бардом и вспомнил следующую историю:
«Он приходил в самых модных батниках — такие рубашки с пуговицами. Стройный, в облипку джинсы, такая же вся эта шобла. Леночка точно сказала — он пел, не отлипал от гитары. Он проверял на людях. Мама мне рассказывала, я сам этого не видел. Она сказала: «Володя один оказался дома, я вхожу, а с ним сидят три девушки в бриллиантах.» Она спросила Володю: «Это какие-то дочки партийных людей». А в ответ: «Нет, это проститутки с Невского проспекта». Он их затащил к себе».
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