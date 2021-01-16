На слуху: Апина рассказала о последних словах Грачевского 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@ilana7788

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram призналась, что не поддерживает отношений с бывшей коллегой по юмористическому коллективу Юлией Михалковой.

Одна из подписчиц спросила, общается ли Юрьева с Юлией Михалковой или с еще одной представительницей женской части команды Ксенией Корневой

Кадр из фильма "Вертикаль"

Новый выпуск телепрограммы «Привет, Андрей!» был посвящен картинам с участием легендарных артистов, среди них и киноработам Владимира Высоцкого. Гости программы Елена Проклова и Андрей Ургант поделились своими воспоминаниями.

РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал новость о вероятном запрете на въезд в Литву в эфире телеканала «Россия 24». Российский артист подчеркнул, что он ничего не знает о намерении литовских властей.

@boris_grachevsky_

На странице личного микроблога певица Алена Апина опубликовала последнюю переписку с Борисом Грачевским. Звезда выложила скриншот своего общения с режиссером еще до Нового года. В тот момент только стало известно, что Грачевский заразился коронавирусной инфекцией.

@kantemir_balag

Над пилотным выпуском сериала по мотивам известной компьютерной игры The Last of Us будет работать Кантемир Балагов , сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Его фильм «Дылда», мировая премьера которого состоялась в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, получил сразу две награды: за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.