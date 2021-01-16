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На слуху: Апина рассказала о последних словах Грачевского 

Полина Алферова 2 часа назад
На слуху: Апина рассказала о последних словах Грачевского
Фото: Global Look Press
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Юрьева не общается с Михалковой после ее ухода из «Уральских пельменей»

@ilana7788
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram призналась, что не поддерживает отношений с бывшей коллегой по юмористическому коллективу Юлией Михалковой.
Одна из подписчиц спросила, общается ли Юрьева с Юлией Михалковой или с еще одной представительницей женской части команды Ксенией Корневой.
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Андрей Ургант вспомнил фривольную историю про Высоцкого

Кадр из фильма "Вертикаль"
Новый выпуск телепрограммы «Привет, Андрей!» был посвящен картинам с участием легендарных артистов, среди них и киноработам Владимира Высоцкого. Гости программы Елена Проклова и Андрей Ургант поделились своими воспоминаниями.
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Шуфутинский высказался по поводу возможного запрета на въезд в Литву

РИА Новости
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал новость о вероятном запрете на въезд в Литву в эфире телеканала «Россия 24». Российский артист подчеркнул, что он ничего не знает о намерении литовских властей.
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Апина рассказала о последних словах Грачевского

@boris_grachevsky_
На странице личного микроблога певица Алена Апина опубликовала последнюю переписку с Борисом Грачевским. Звезда выложила скриншот своего общения с режиссером еще до Нового года. В тот момент только стало известно, что Грачевский заразился коронавирусной инфекцией.
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Российский режиссер снимет пилотный эпизод сериала для HBO

@kantemir_balag
Над пилотным выпуском сериала по мотивам известной компьютерной игры The Last of Us будет работать Кантемир Балагов, сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Его фильм «Дылда», мировая премьера которого состоялась в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, получил сразу две награды: за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.
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Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Женский форум
Звёзды , Илана Юрьева , Ксения Корнева , Алена Апина , Михаил Шуфутинский , Юлия Михалкова , Кантемир Балагов , Елена Проклова , Андрей Ургант , РИА Новости , The Hollywood Reporter
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