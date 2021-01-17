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Почему Жанна Агузарова всю жизнь скрывала отца 

Катерина Саломе 1 час назад
Эпатажная рок-исполнительница Жанна Агузарова прославилась не только неподражаемой манерой исполнения и потрясающим тембром голоса. но и экстравагантным стилем и непредсказуемым поведением. Последние 15 лет артистка практически не появляется на публике и даже не дает интервью. Вся ее жизнь буквально покрыта туманом секретности.
Смотрите видео, чтобы узнать, чем же сейчас занимается звезда и, главное, почему она всю жизнь скрывала настоящего отца.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Валерии рассказала о проблемах со здоровьем.
Звёзды , Видео , Жанна Агузарова
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