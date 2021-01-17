Почему Жанна Агузарова всю жизнь скрывала отца 

Эпатажная рок-исполнительница Жанна Агузарова прославилась не только неподражаемой манерой исполнения и потрясающим тембром голоса. но и экстравагантным стилем и непредсказуемым поведением. Последние 15 лет артистка практически не появляется на публике и даже не дает интервью. Вся ее жизнь буквально покрыта туманом секретности.

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