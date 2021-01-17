В чем звезды занимаются спортом 

Все майонезные салаты доедены, теперь можно заняться и фигурой. Понимаем: найти в себе мотивацию не так просто. Но что если обзавестись новой стильной формой? По воскресной традиции мы изучили Instagram’ы отечественных звезд и выяснили, в чем предпочитают заниматься спортом они.

Из-за пандемии многие селебрити оценили прелесть домашних тренировок. Так, например, обзавелись беговой дорожкой и активно делятся своими спортивными успехами Наталья Рудова Юлианна Караулова . Звездные красотки чередуют узкие легинсы с комфортными трениками, но неизменно выбирают соблазнительные микротопы. Глядя на них, мечта заиметь стальной пресс становится все навязчивее.

В то время как большинство селебрити выбирают для себя кардио, Рита Дакота Светлана Бондарчук вошли в клуб любителей йоги. Принимать сложные и не слишком позы можно по-разному: дома с приложением или видеоуроками, как это делает Дакота, или в атмосферной студии, как Бондарчук. 30-летняя певица выбирает для занятий комплект с легинсами в актуальном оттенке шалфея, а 52-летняя журналистка неизменно признается в любви ярким комбинезонам — второй коже.

Вот где точно можно по-настоящему оторваться на цвете, напрочь забыв о своих возрасте, статусе и предрассудках, — так это в спортзале. Об этом наверняка знает 52-летняя Валерия, которая блистает в неоново-желтом топе и с кислотной спортивной сумкой. «Одеваетесь лучше, чем молодежь», — захвалили певицу фолловеры.

Поддержала неоновую тему и Настя Каменских . Поп-звезда выбрала костюм цвета «синий электрик», состоящий из облегающего топа и лосин. Как и Валерия, певица дополнила удобный look спортивными часами.