Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

В чем звезды занимаются спортом 

WMJ.ru 2 часа назад
Все майонезные салаты доедены, теперь можно заняться и фигурой. Понимаем: найти в себе мотивацию не так просто. Но что если обзавестись новой стильной формой? По воскресной традиции мы изучили Instagram’ы отечественных звезд и выяснили, в чем предпочитают заниматься спортом они.
Из-за пандемии многие селебрити оценили прелесть домашних тренировок. Так, например, обзавелись беговой дорожкой и активно делятся своими спортивными успехами Наталья Рудова и Юлианна Караулова. Звездные красотки чередуют узкие легинсы с комфортными трениками, но неизменно выбирают соблазнительные микротопы. Глядя на них, мечта заиметь стальной пресс становится все навязчивее.
В то время как большинство селебрити выбирают для себя кардио, Рита Дакота и Светлана Бондарчук вошли в клуб любителей йоги. Принимать сложные и не слишком позы можно по-разному: дома с приложением или видеоуроками, как это делает Дакота, или в атмосферной студии, как Бондарчук. 30-летняя певица выбирает для занятий комплект с легинсами в актуальном оттенке шалфея, а 52-летняя журналистка неизменно признается в любви ярким комбинезонам — второй коже.
Вот где точно можно по-настоящему оторваться на цвете, напрочь забыв о своих возрасте, статусе и предрассудках, — так это в спортзале. Об этом наверняка знает 52-летняя Валерия, которая блистает в неоново-желтом топе и с кислотной спортивной сумкой. «Одеваетесь лучше, чем молодежь», — захвалили певицу фолловеры.
Поддержала неоновую тему и Настя Каменских. Поп-звезда выбрала костюм цвета «синий электрик», состоящий из облегающего топа и лосин. Как и Валерия, певица дополнила удобный look спортивными часами.
Звезды не ограничиваются обычным фитнесом и стандартными спортивными комплектами. Актриса Екатерина Шпица увлекается плаванием и демонстрирует в своем профиле стройную фигуру в купальнике оливкового цвета. А экс-ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк катается зимой на лыжах в удивительно стильном термобелье.
Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
WMJ.ru: последние новости
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Грачевского Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Бориса Грачевского Как живет брутальный исполнитель хита 90-х Position №2 Кай Метов Как живет брутальный исполнитель хита 90-х Position №2 Кай Метов Было — стало: как живет и выглядит кумир девчонок 90-х Андрей Державин Было — стало: как живет и выглядит кумир девчонок 90-х Андрей Державин
Женский форум
Звёзды , Фото , Наталья Рудова , Светлана Бондарчук , Настя Каменских , Екатерина Шпица , Юлианна Караулова , Рита Дакота , Леся Никитюк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение