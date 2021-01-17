Бузова возмущена прилетом в Шереметьево вместо Внуково 

"Конечно до меня доходит разная информация и слухи. Мой телефон обрывается, просто звонят всем. Хочу сказать, что это приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что по популярности нет человека популярнее. Ну, один только",

— сказала Бузова с намеком.

"О том, во сколько прилет, знало только три человека. Вопросов много",

— заявила она, говоря о том, что не знает, как в аэропорте Внуково оказалось столько желающих встретить Бузову в зоне прилета.

Также она сообщила, что на данный момент ее больше всего беспокоит, что она не может оказаться вовремя на площадке. У Ольги была назначена съемка, которая, вероятно, сорвалась из-за прилета в другой аэропорт.