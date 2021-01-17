На слуху: Хмельницкую госпитализировали с коронавирусом 

"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Антон Денисов / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился впечатлениями от прошедшей в Москве церемонии прощания с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. Об этом он написал в своем Instagram.

Эпатажная рок-исполнительница Жанна Агузарова прославилась не только неподражаемой манерой исполнения и потрясающим тембром голоса. но и экстравагантным стилем и непредсказуемым поведением. Последние 15 лет артистка практически не появляется на публике и даже не дает интервью. Вся ее жизнь буквально покрыта туманом секретности.

50-летняя российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая сейчас находится в больнице. Ее экстренно госпитализировали с коронавирусом.

Первые симптомы появились у артистки несколько дней назад. Судя по всему, ее заразил молодой возлюбленный Александр Синюшин. Сначала Хмельницкая лечилась дома, но ее самочувствие лишь ухудшалось. В результате ее пришлось госпитализировать.

@buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова возмутилась прилетом в Шереметьево вместо прилета во Внуково.

Кадр из шоу «Давай поженимся!»

Рэп исполнитель Алишер Моргенштерн еще в конце декабря пришел на шоу «Давай поженимся!» в качестве поддержки друга Славы Марлоу. Спустя практически месяц ведущая передачи Роза Сябитова поделилась своим впечатлением.