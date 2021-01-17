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На слуху: Хмельницкую госпитализировали с коронавирусом 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: Хмельницкую госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА Новости
"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Садальский рассказал о «мешавших Грачевскому жить и работать»

Антон Денисов / РИА Новости
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился впечатлениями от прошедшей в Москве церемонии прощания с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. Об этом он написал в своем Instagram.
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Почему Жанна Агузарова всю жизнь скрывала отца

Эпатажная рок-исполнительница Жанна Агузарова прославилась не только неподражаемой манерой исполнения и потрясающим тембром голоса. но и экстравагантным стилем и непредсказуемым поведением. Последние 15 лет артистка практически не появляется на публике и даже не дает интервью. Вся ее жизнь буквально покрыта туманом секретности.
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Хмельницкую экстренно госпитализировали с коронавирусом

50-летняя российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая сейчас находится в больнице. Ее экстренно госпитализировали с коронавирусом.
Первые симптомы появились у артистки несколько дней назад. Судя по всему, ее заразил молодой возлюбленный Александр Синюшин. Сначала Хмельницкая лечилась дома, но ее самочувствие лишь ухудшалось. В результате ее пришлось госпитализировать.
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Бузова возмущена прилетом в Шереметьево вместо Внуково

@buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова возмутилась прилетом в Шереметьево вместо прилета во Внуково.
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Сябитова высказалась о Моргенштерне после его прихода на «Давай поженимся!»

Кадр из шоу «Давай поженимся!»
Рэп исполнитель Алишер Моргенштерн еще в конце декабря пришел на шоу «Давай поженимся!» в качестве поддержки друга Славы Марлоу. Спустя практически месяц ведущая передачи Роза Сябитова поделилась своим впечатлением.
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Видео дня. Женщины, в существование которых трудно поверить
Женский форум
Звёзды , Алена Хмельницкая , Станислав Садальский , Александр Синюшин , Антон Денисов , Роза Сябитова , Жанна Агузарова , Ольга Бузова , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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