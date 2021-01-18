Близкие вдовы Бориса Грачевского, Екатерины Белоцерковской , сообщили о крайне тяжелом психологическом состоянии женщины.

По словам инсайдеров, после смерти мужа вдова перестала спать и есть. Девушка переживает жуткий стресс, и никто не знает, как она будет возвращаться к жизни.

На похоронах Грачевского Екатерина не прекращала рыдать. Ее под руку поддерживали друзья и коллеги. В финале траурной церемонии вдова произнесла трогательную прощальную речь:

«Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе».

В своем Instagram Белоцерковская также написала несколько строг в память о муже (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Вот и все… Таких как ты больше нет. Я любила, люблю и буду любить тебя вечно!".

У Екатерины остался девятимесячный сын Филипп от Грачевского. Вдове и малышу создатель "Ералаша" оставил все свое многомиллионное наследство, несмотря на то, что у режиссера есть еще трое детей от предыдущих браков.