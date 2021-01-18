От балерины Большого театра до скандальной звезды 

Пожалуй, самой скандальной российской балерине Анастасии Волочковой 20 января исполняется 45 лет. Поздравляем артистку с юбилеем и предлагаем посмотреть и вспомнить, как менялись ее стиль, внешность, карьера и личная жизнь на протяжении четверти века.

Анастасия Волочкова училась в Академии русского балета имени Вагановой в Петербурге. В 1994 году, еще будучи студенткой, она начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра, а после выпуска была принята в качестве солистки.

В 1998 году 22-летняя Волочкова получила приглашение выступать в Большом театре. Она исполнила главную партию в новой постановке «Лебединого озера» и была занята в других постановках. Кроме того, молодая и амбициозная балерина начала сольную карьеру, выступая с собственными концертными номерами и в труппах других театров.

Несмотря на то, что карьера складывалась успешно, Анастасия Волочкова не раз заявляла, что постоянно боролась с травлей пеподавателей, однокурсников, коллег различных завистников и недоброжелателей.

К 2000-му Волочкова была названа лучшей балериной Европы, получив на австрийском конкурсе одну из самых престижных премий «Золотой лев». Тогда же она получила приглашение в Лондон для исполнения главной партии спектакля «Спящая красавица».

В начале нулевых она была на пике карьеры, зрители шли в театры «на Волочкову», так что во время спектаклей с ее участием залы всегда были переполнены. В 2002-м ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

Спустя два года жизнь Анастасии Волочково сильно изменилась: она со скандалом ушла из Большого театра, обвинив в травле могущественного поклонника, решившего разрушить ее карьеру, и начала покорять отечественный шоу-бизнес. Балерина стала работать в собственных проектах, снимаеться в фильмах, телевизионных сериалах и рекламных роликах, принимать участие в различных телешоу и появляться на светских вечеринках.

В 2007 году Анастасия Волочкова вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина . «Я была одновременно королевой, ангелом, феей… невероятное ощущение. Без доли скромности я могу сказать, что моя свадьба была гораздо лучше, чем у Кейт Миддлтон принца Уильяма . Я горда тем, что это все случилось», — заявила в интервью порталу WMJ балерина, ранее признавшаяся, что церемония была фиктивной. Всего через год после свадьбы Волочкова и Вдовин расстались, сейчас у них подрастает 15-летняя дочь Ариадна.

После развода Анастасию связывали дружеско-романтические отношения с Николаем Басковым . Кроме того, Волочкова регулярно заявляла о том, что не обделена мужским вниманием, не скучает в одиночестве, но своего единственного пока так и не нашла.

В 2011 году в Москве открылся «Творческий центр Анастасии Волочковой». Последние несколько лет балерина устраивает благотворительные концерты для детей и молодежи, гастролирует по миру.

Правда, широкую общественность уже не первый год в первую очередь привлекают вовсе не благотворительная деятельность и творчество Волочковой, ставшей одной из самых эпатажных знаменитостей. Балерина часто оказывается в центре внимания благодаря из-за скандальных слухов, смелых и не самых удачных нарядов и провокационного поведения.

В Instagram балерина регулярно публикует более чем откровенные фотографии в бикини и снимки с глубокими шпагатами в самых неожиданных местах. Например, Волочкова запросто может продемонстрировать растяжку, даже сидя на купели в мороз или верхом на коне.

«Как мне досадно, что тот образ, который сложился обо мне в масс-медиа, порой настолько расходится с жизнью, будто с той женщиной, о которой пишет пресса, употребляя к ней мое имя, я даже не знакома. <…> Несмотря на то, что мой путь к признанию был тернист и труден, я была и остаюсь счастливой и позитивной женщиной, заплатившей немалую цену за успех. И нисколько об этом не жалею», — написала артистка о себе в собственной автобиографичной книге с красноречивым названием «Плата за успех».