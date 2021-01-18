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«С людьми, которые чего-то добились, сложно»: Брежнева рассказала о трудностях в браке с Меладзе 

Мира Маркина 45 минут назад
Брежнева рассказала о трудностях в браке с Меладзе
Фото:
Вера Брежнева дала интервью бывшему главе "Муз-ТВ" Арману Давлетярову, в котором рассказала о своих отношениях с Константином Меладзе.
Певица подчеркнула, что им с мужем пришлось долго притираться друг другу, поскольку у каждого есть свои особенности:

«С людьми, которые чего-то добились, реально сложно».

По словам исполнительницы, композитора нельзя назвать вспыльчивым человеком, в некоторых моментах она бывает даже импульсивнее него. Однако, если терпение Меладзе на исходе, он может выйти из себя.
При этом Брежнева отметила, что старается не доводить до этого:

«Я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации»,

— объяснила экс-участница группы "ВИА Гра".
Певица также добавила, что всегда пытается найти компромисс в сложной ситуации.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Эрика Герцег рассекретила своего возлюбленного.
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Звёзды , Арман Давлетяров , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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