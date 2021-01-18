Брежнева рассказала о трудностях в браке с Меладзе

Певица подчеркнула, что им с мужем пришлось долго притираться друг другу, поскольку у каждого есть свои особенности:

«С людьми, которые чего-то добились, реально сложно».

По словам исполнительницы, композитора нельзя назвать вспыльчивым человеком, в некоторых моментах она бывает даже импульсивнее него. Однако, если терпение Меладзе на исходе, он может выйти из себя.

При этом Брежнева отметила, что старается не доводить до этого:

«Я не доказываю свою правоту, я пытаюсь разобраться в ситуации»,

— объяснила экс-участница группы "ВИА Гра".

Певица также добавила, что всегда пытается найти компромисс в сложной ситуации.