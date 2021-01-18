Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Николаев рассказал подробности знакомства с Пугачевой 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Николаев рассказал подробности знакомства с Пугачевой
Фото: Вечерняя Москва
Российский композитор Игорь Николаев ответил на вопрос, «откуда он взялся» в жизни певицы Аллы Пугачевой. Он работал в областной Московской филармонии и был художественным руководителем музыкального коллектива «Мы дарим вам песню».

— К одной из съемок на телевидении в студии «Останкино» я переоделся и спустился выпить кофе. Стою модный, мне 19 лет, наверное. Смотрю, заходят две девушки в черных свитерах и кожаных штанах. Они сели за столик. Полумрак, кафетерий, — вспоминает музыкант.

Он обратился к Примадонне и заявил, что он музыкант и хочет попасть на прослушивание к Пугачевой. Николаев не знал о прослушивании, но попал в точку: артистка действительно готовилась к концертам и искала музыкантов.
Николаев пришел на прослушивание со своим другом. По его словам, у них с Пугачевой был контакт, как будто они давно друг друга знали.
Видео опубликовано на YouTube.
Видео дня. Продукты, которые избавят от чувства голода
Вечерняя Москва: последние новости
«Хваталась за сердце»: Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату мужа «Хваталась за сердце»: Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату мужа Певица Валерия резко ответила на критику имени своей внучки Певица Валерия резко ответила на критику имени своей внучки Звезда «Универа» впервые прокомментировал развод и скандальное заявление бывшей жены Звезда «Универа» впервые прокомментировал развод и скандальное заявление бывшей жены
Звёзды , Игорь Николаев , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение