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Жена актера Дмитрия Гусева осталась с миллионными долгами после его смерти 

Анна Арсеньева 42 минуты назад
Жена умершего Дмитрия Гусева осталась с миллионными долгами
Фото: Кадр из сериала «Сельский детектив. Иголка в стоге сена»
Близкая подруга семьи актера Дмитрия Гусева Ольга Дмитриева рассказала о тяжелом положении его супруги Светланы. После смерти артиста женщина осталась одна с двумя детьми и большими долгами. Об этом сообщает Starhit.
По словам Ольги Дмитриевой, супруги взяли ипотеку:

"Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком".

Жена умершего актера официально не работает. Женщина ведет уроки танцев в клубе деревни Образцово.

"Это 7-9 тысяч в месяц", — рассказала подруга семьи Гусева.

Она добавила, что Светлана хочет получить льготы по потере кормильца. При этом жизнь актера не была застрахована.
45-летний актер Дмитрий Гусев скончался 13 января в собственной машине. После съемок он поехал на празднование юбилея совместной жизни с супругой. Однако через 800 метров от площадки он остановился на проезжей части, где его позже обнаружили мертвым. Предположительно, у актера остановилось сердце.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Брежнева рассказала о трудностях в браке с Меладзе.
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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Гусев , Ольга Дмитриева
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