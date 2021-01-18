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Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату
Фото: Вечерняя Москва
После похорон Бориса Грачевского его 36-летняя жена Екатерина Белоцерковская находится в тяжелом эмоциональном состоянии. В интернете стали появляться информация о том, что женщина ничего не ест и близка к инсульту.
Новости опроверг художник Никас Сафронов, который долгие годы был другом Грачевского. По его словам, Белоцерковской пришлось пережить серьезную утрату, однако физически она чувствует себя хорошо.

— Это не совсем так, она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын Филипп. Она говорит: «Ради Филиппа я готова жить дальше». Конечно, если бы не было сына, она бы «была готова лечь в могилу», как она говорит, — рассказал Сафронов.

Художник добавил, что Белоцерковская не была готова к такому исходу. Сафронов считает, что если бы не коронавирус Грачевский прожил бы еще 20-25 лет и смог бы воспитать своего сына от последней жены.

— Был момент, когда Екатерина чувствовала себя очень плохо и «хваталась за сердце». Она конечно пережила огромный стресс, и не готова была к такому исходу, — цитирует художника 5-tv.ru.

По словам художника, Белоцерковская приняла Грачевского как «первую и единственную» любовь, из-за этого у нее было столько переживаний. Однако «молодая и здоровая» она готова жить дальше ради своего сына.
Сафронов добавил, что вдова Грачевского планирует подготовить творческий вечер и альбом с фотографиями в память о муже. Сам художник собирается предоставить Белоцерковской архивные фотографии с режиссером и нарисовать его портрет.

— Мы все будем помогать, поддерживать ее. И постепенно она отойдет. Попробую сделать их двойной портрет, чтобы у нее была всегда история совместной жизни и память о ней, — отметил Сафронов.

Борис Грачевский скончался 14 января из-за коронавируса. Худрука доставили в больницу и ввели в медикаментозный сон, однако спасти Грачевского не удалось. Церемония прощания с режиссером прошла 17 января
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Звёзды , Никас Сафронов , Екатерина Белоцерковская , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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