Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату 

Ранее появилась информация, что после смерти мужа актриса перестала есть и спать. По словам Сафронова, физически Белоцерковская чувствует себя хорошо:

«Она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын Филипп. Она говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше". Конечно, если бы не было сына, она бы "была готова лечь в могилу", как она говорит».

Художник рассказал, что вдова Грачевского не была готова к такому исходу:

«Был момент, когда Екатерина чувствовала себя очень плохо и "хваталась за сердце". Она конечно пережила огромный стресс».

В будущем актриса планирует организовать творческий вечер в память о муже и сделать фотоальбом.

По мнению Никаса Сафронова, Борис Грачевский мог бы прожить еще 20-25 лет, если бы не заболел коронавирусом.