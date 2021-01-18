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Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату
Фото: @belotserkovskaia_official
Художник Никас Сафронов опроверг новости о предынсультном состоянии вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской. Об этом сообщает Пятый канал.
Ранее появилась информация, что после смерти мужа актриса перестала есть и спать. По словам Сафронова, физически Белоцерковская чувствует себя хорошо:

«Она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын Филипп. Она говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше". Конечно, если бы не было сына, она бы "была готова лечь в могилу", как она говорит».

Художник рассказал, что вдова Грачевского не была готова к такому исходу:

«Был момент, когда Екатерина чувствовала себя очень плохо и "хваталась за сердце". Она конечно пережила огромный стресс».

В будущем актриса планирует организовать творческий вечер в память о муже и сделать фотоальбом.
По мнению Никаса Сафронова, Борис Грачевский мог бы прожить еще 20-25 лет, если бы не заболел коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Апина рассказала о последних словах Грачевского.
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Женский форум 2
Звёзды , Никас Сафронов , Екатерина Белоцерковская
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