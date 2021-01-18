Сафронов рассказал, как вдова Грачевского пережила утрату 

Художник Никас Сафронов опроверг новости о предынсультном состоянии вдовы Бориса Грачевского Екатерины Белоцерковской. Об этом сообщает Пятый канал.
Ранее появилась информация, что после смерти мужа актриса перестала есть и спать. По словам Сафронова, физически Белоцерковская чувствует себя хорошо:
«Она, конечно, сильно переживала, но на поминальном вечере уже стала оттаивать, ведь у нее есть сын Филипп. Она говорит: "Ради Филиппа я готова жить дальше". Конечно, если бы не было сына, она бы "была готова лечь в могилу", как она говорит».
Художник рассказал, что вдова Грачевского не была готова к такому исходу:
«Был момент, когда Екатерина чувствовала себя очень плохо и "хваталась за сердце". Она конечно пережила огромный стресс».
В будущем актриса планирует организовать творческий вечер в память о муже и сделать фотоальбом.
По мнению Никаса Сафронова, Борис Грачевский мог бы прожить еще 20-25 лет, если бы не заболел коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Апина рассказала о последних словах Грачевского.