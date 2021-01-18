На слуху: близкие вдовы Грачевского рассказали о ее состоянии 

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"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из сериала «Сельский детектив. Иголка в стоге сена»

Близкая подруга семьи актера Дмитрия Гусева Ольга Дмитриева рассказала о тяжелом положении его супруги Светланы. После смерти артиста женщина осталась одна с двумя детьми и большими долгами.

Директор "Ералаша" Аркадий Григорян рассказал, что ждет журнал после смерти Бориса Грачевского. По его словам, команда проекта продолжит снимать новые выпуски.

Вера Брежнева дала интервью бывшему главе "Муз-ТВ" Арману Давлетярову , в котором рассказала о своих отношениях с Константином Меладзе. Певица подчеркнула, что им с мужем пришлось долго притираться друг другу.

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