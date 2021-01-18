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На слуху: близкие вдовы Грачевского рассказали о ее состоянии 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: близкие вдовы Грачевского рассказали о ее состоянии
Фото: @belotserkovskaia_official
"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Жена умершего Дмитрия Гусева осталась с миллионными долгами

Кадр из сериала «Сельский детектив. Иголка в стоге сена»
Близкая подруга семьи актера Дмитрия Гусева Ольга Дмитриева рассказала о тяжелом положении его супруги Светланы. После смерти артиста женщина осталась одна с двумя детьми и большими долгами.
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Директор "Ералаша" рассказал, что будет с журналом

Директор "Ералаша" Аркадий Григорян рассказал, что ждет журнал после смерти Бориса Грачевского. По его словам, команда проекта продолжит снимать новые выпуски.
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Брежнева рассказала о трудностях в браке с Меладзе

Вера Брежнева дала интервью бывшему главе "Муз-ТВ" Арману Давлетярову, в котором рассказала о своих отношениях с Константином Меладзе. Певица подчеркнула, что им с мужем пришлось долго притираться друг другу.
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Погибшему ведущему НТВ нашли замену

@anton_privolnov
Новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе "Звезды сошлись" на НТВ станет Антон Привольнов. Он заменит Александра Колтового, который погиб в результате авиакатастрофы.
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Близкие вдовы Грачевского сообщили о ее тяжелом состоянии

@belotserkovskaia_official
Близкие вдовы Бориса Грачевского, Екатерины Белоцерковской, сообщили о крайне тяжелом психологическом состоянии женщины. На похоронах актриса не прекращала рыдать.
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Видео дня. Продукты, которые избавят от чувства голода
Женский форум
Звёзды , Арман Давлетяров , Екатерина Белоцерковская , Аркадий Григорян , Дмитрий Гусев , Константин Меладзе , Ольга Дмитриева , Антон Привольнов , Вера Брежнева , Лера Кудрявцева , РИА Новости , НТВ
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