На слуху: близкие вдовы Грачевского рассказали о ее состоянии 

"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Кадр из сериала «Сельский детектив. Иголка в стоге сена»
Близкая подруга семьи актера Дмитрия Гусева Ольга Дмитриева рассказала о тяжелом положении его супруги Светланы. После смерти артиста женщина осталась одна с двумя детьми и большими долгами.
Директор "Ералаша" Аркадий Григорян рассказал, что ждет журнал после смерти Бориса Грачевского. По его словам, команда проекта продолжит снимать новые выпуски.
Вера Брежнева дала интервью бывшему главе "Муз-ТВ" Арману Давлетярову, в котором рассказала о своих отношениях с Константином Меладзе. Певица подчеркнула, что им с мужем пришлось долго притираться друг другу.
@anton_privolnov
Новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе "Звезды сошлись" на НТВ станет Антон Привольнов. Он заменит Александра Колтового, который погиб в результате авиакатастрофы.
@belotserkovskaia_official
Близкие вдовы Бориса Грачевского, Екатерины Белоцерковской, сообщили о крайне тяжелом психологическом состоянии женщины. На похоронах актриса не прекращала рыдать.