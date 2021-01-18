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Лена Ленина разводится с мужем 

News.ru 4 часа назад
Лена Ленина разводится с мужем
Фото: @lenaleninaofficial
Писательница Лена Ленина подтвердила разрыв со своим супругом шеф-поваром Антоном Игнатовым. Бизнес-леди решила прекратить домыслы своих подписчиков в Instagram и призналась, что пандемия разбила и её семью.
Некоторые из вас неделикатно продолжают любопытствовать о личной жизни. Пыталась отмалчиваться и просила не лезть. Но не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Пандемия убивает не только людей, — поделилась Ленина.
Брак знаменитостей не продержался и года. 40-летняя Ленина и 38-летний Игнатов расписались 13 февраля 2020 года. Звёздная тусовка очень удивилась такому событию, ведь никто не верил, что Лена выйдет замуж за человека не из списка Forbes и не имеющего отношения к шоу-бизнесу.
Свадьба была роскошной, а в числе гостей были влиятельные и популярные личности.
Ранее передумавшая разводиться с продюсером Бари Алибасовым актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила через своего адвоката, что очень беспокоится за его состояние. Близкие легенды шоу-бизнеса утверждают, что его сын Бари-младший запер отца в квартире и никто не знает, в каком состоянии сейчас продюсер, сообщал NEWS.ru.
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Звёзды , Лена Ленина , Лидия Федосеева-шукшина , Forbes
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