Лена Ленина разводится с мужем 

Писательница Лена Ленина подтвердила разрыв со своим супругом шеф-поваром Антоном Игнатовым. Бизнес-леди решила прекратить домыслы своих подписчиков в Instagram и призналась, что пандемия разбила и её семью.

Некоторые из вас неделикатно продолжают любопытствовать о личной жизни. Пыталась отмалчиваться и просила не лезть. Но не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Пандемия убивает не только людей, — поделилась Ленина.

Брак знаменитостей не продержался и года. 40-летняя Ленина и 38-летний Игнатов расписались 13 февраля 2020 года. Звёздная тусовка очень удивилась такому событию, ведь никто не верил, что Лена выйдет замуж за человека не из списка Forbes и не имеющего отношения к шоу-бизнесу.

Свадьба была роскошной, а в числе гостей были влиятельные и популярные личности.