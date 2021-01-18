Лена Ленина заявила о разводе 

Писательница и предпринимательница Лена Ленина сообщила о разводе со своим супругом шеф-поваром Антоном Игнатовым. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Лена Ленина призналась, что ее брак тоже не пережил пандемию:
"Пыталась отмалчиваться и просила не лезть. Но не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию. Пандемия убивает не только людей", — написала Ленина.
Брак 40-летней предпринимательницы и 38-летнего шеф-повара продлился меньше года. Они поженились в феврале 2020-го. Пара устроила роскошную свадьбу и пригласила многих влиятельных и популярных гостей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что жена умершего Дмитрия Гусева осталась с миллионными долгами.