Началова стала матерью после собственной смерти 

Певица Юлия Началова стала матерью. Это произошло уже после ее смерти, сообщает Telegram-канал Super.ru.
Дело в том, что до своей кончины певица со своим избранником Вячеславом Кудрей обратилась к услугам суррогатного материнства. Зачат он был с использованием биоматериалов, сохраненных при жизни Началовой.
Теперь мальчик живет со своим отцом и регулярно видится с родственниками, в том числе и со своей сестрой Верой, дочерью Началовой от брака с Евгением Алдониным.
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