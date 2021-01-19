Началова стала матерью после собственной смерти 

Певица Юлия Началова стала матерью. Это произошло уже после ее смерти, сообщает Telegram-канал Super.ru.

Дело в том, что до своей кончины певица со своим избранником Вячеславом Кудрей обратилась к услугам суррогатного материнства. Зачат он был с использованием биоматериалов, сохраненных при жизни Началовой.