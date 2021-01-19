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Началова стала матерью после собственной смерти 

Стелла Шмель 2 часа назад
Началова стала матерью после собственной смерти
Фото: globallookpress.com
Певица Юлия Началова стала матерью. Это произошло уже после ее смерти, сообщает Telegram-канал Super.ru.
Дело в том, что до своей кончины певица со своим избранником Вячеславом Кудрей обратилась к услугам суррогатного материнства. Зачат он был с использованием биоматериалов, сохраненных при жизни Началовой.
Теперь мальчик живет со своим отцом и регулярно видится с родственниками, в том числе и со своей сестрой Верой, дочерью Началовой от брака с Евгением Алдониным.
Ранее "Рамблер" писал, что жена актера Дмитрия Гусева осталась с миллионными долгами после его смерти.
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Звёзды , Дмитрий Гусев , Юлия Началова , Евгений Алдонин , Super.ru
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