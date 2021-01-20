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Лика Стар спустя много лет помирилась с Аллой Пугачевой 

Teleprogramma.pro и ещё 2 5 часов назад
Лика Стар спустя много лет помирилась с Пугачевой
Фото: Globallookpress.com
Певица Лика Стар заявила, что у нее больше нет недопонимания с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По ее словам, у них сейчас нормальные отношения. При встрече они улыбаются друг другу и здороваются.

«Даже когда я была на программе у Максима Галкина, он мне от нее передавал привет. Нет никаких проблем. Что вообще за тенденция сравнивать творческих людей? У всех своя судьба. У всех бывают взлеты и падения. Я посвятила себя семье — и тут же мне приписали неудачу, побег. Какие-то извращенные понятия!»

Лика Стар Как заметила Лика Стар, со сцены в свое время она уходила вовсе не из-за конфликта с Пугачевой. Просто звезда решила посвятить себя семье и вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи, сообщает «Собеседник».
Ранее в беседах с журналистами Лика Стар отмечала, что конфликт с Аллой Пугачевой имел место. Однако сейчас он далеко в прошлом. Причиной недопонимания в свое время стал ее роман с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. В те годы певец состоял в отношениях с дочерью Примадонны актрисой и певицей Кристиной Орбакайте, но изменял любимой женщине с молодыми певицами. Одной из них как раз и стала Лика Стар, не устоявшая перед чарами Преснякова.
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Звёзды , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева , ИД "Собеседник"
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