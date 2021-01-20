Лика Стар спустя много лет помирилась с Пугачевой

«Даже когда я была на программе у Максима Галкина, он мне от нее передавал привет. Нет никаких проблем. Что вообще за тенденция сравнивать творческих людей? У всех своя судьба. У всех бывают взлеты и падения. Я посвятила себя семье — и тут же мне приписали неудачу, побег. Какие-то извращенные понятия!»