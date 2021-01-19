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Как живет падчерица Андрея Миронова, ставшая известной актрисой 

Клео.Ру и ещё 1 2 часа назад
Как живет падчерица Андрея Миронова
Фото: Клео.Ру
47-летняя Мария Голубкина — дочь известной актрисы Ларисы Голубкиной и сценариста Николая Щербинского-Арсеньева. Когда Мария была еще маленькой, ее родители расстались, а мать вскоре официально вышла замуж за легендарного Андрея Миронова. Так ли удачно сложилась карьера актрисы, как у ее знаменитых родителей?
Лариса Голубкина некоторое время жила в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, который известен благодаря своему роману «По законам военного времени». Во время этих отношений и родилась Мария. Щербинский-Арсеньев открещивался от дочери и заверял, что не он ее настоящий биологический отец. Писатель обвинял свою супругу в любовной связи с директором «Мосфильма» Владимиром Досталем. Якобы именно от него забеременела Лариса Голубкина.
Настоящей любовью известной актрисы был Андрей Миронов. С ним Лариса Ивановна прожила в браке 10 лет, до самой кончины известного кинематографиста. Миронов удочерил Марию и заменил ей отца, а недавно звезда выложила коллаж из своей фотографии и снимка отчима. Пользователи обнаружили явное сходство родственников. Они предположили, что Миронов-то и был биологическим отцом актрисы.
Мария пошла по стопам знаменитых родителей: она окончила театральное училище им. Щукина, а затем стала служить в Московском театре Сатиры. С окончанием учебы у Марии наладилась и личная жизнь — она вышла замуж за актера Николая Фоменко. В браке у них родились дети: дочь Анастасия и сын Иван.
Позднее отношения у супругов разладились, и они развелись в 2008-ом году. Поговаривают, что причиной раздора стали измены актера. За год до развода Мария Голубкина ушла из театра Сатиры в Московский драматический театра им. Пушкина. Кроме того, актриса часто появлялась в различных телешоу и работала на радио.
Звезда прославилась благодаря своей игре в таких кинопроектах «Есенин», «Ленинград», «Деревенская комедия». После развода личная жизнь у Марии не заладилась. Она встречалась с сыном актера Василия Ливанова, Борисом. Отношения близились к свадьбе, но в последний момент влюбленные разорвали отношения. Сейчас дети актрисы получают образование в Англии, а сама она продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также играть в театре.
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