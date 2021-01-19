Как живет падчерица Андрея Миронова

Лариса Голубкина некоторое время жила в незарегистрированном браке со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым, который известен благодаря своему роману «По законам военного времени». Во время этих отношений и родилась Мария. Щербинский-Арсеньев открещивался от дочери и заверял, что не он ее настоящий биологический отец. Писатель обвинял свою супругу в любовной связи с директором «Мосфильма» Владимиром Досталем. Якобы именно от него забеременела Лариса Голубкина.

Настоящей любовью известной актрисы был Андрей Миронов. С ним Лариса Ивановна прожила в браке 10 лет, до самой кончины известного кинематографиста. Миронов удочерил Марию и заменил ей отца, а недавно звезда выложила коллаж из своей фотографии и снимка отчима. Пользователи обнаружили явное сходство родственников. Они предположили, что Миронов-то и был биологическим отцом актрисы.

Мария пошла по стопам знаменитых родителей: она окончила театральное училище им. Щукина, а затем стала служить в Московском театре Сатиры. С окончанием учебы у Марии наладилась и личная жизнь — она вышла замуж за актера Николая Фоменко . В браке у них родились дети: дочь Анастасия и сын Иван.

Позднее отношения у супругов разладились, и они развелись в 2008-ом году. Поговаривают, что причиной раздора стали измены актера. За год до развода Мария Голубкина ушла из театра Сатиры в Московский драматический театра им. Пушкина. Кроме того, актриса часто появлялась в различных телешоу и работала на радио.