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«Мы ни у кого ничего не просили»: вдова Бориса Грачевского высказалась об организации похорон мужа 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
«Мы ни у кого ничего не просили»: вдова Грачевского о похоронах
Фото: Teleprogramma.pro
Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, 36-летняя Екатерина Белоцерковская эмоционально высказалась в сторис Instagram о похоронах своего мужа.
Словно отвечая на чьи-то претензии и обвинения, молодая женщина заявила, что ни к кому не обращалась за помощью.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим. Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью. Нам очень плохо!»

— написала Екатерина Белоцерковская.
Екатерина Белоцерковская попросила не трогать ее и семью.
Борис Грачевский был похоронен 17 января на Троекуровском кладбище столицы. Перед погребением состоялась церемония прощания, на которую смогли прийти все желающие проводить в последний путь бессменного руководителя киножурнала «Ералаш». больше по теме
Екатерина Белоцерковская дала понять, что семье пришлось обратиться за помощью в вопросе выделения места на кладбище для ее покойного мужа.

«Просьба заключалась только с местом на кладбище, но и тут решали сами!»

— поделилась молодая женщина.
Екатерина Белоцерковская уверяет, что ничьей помощью не пользовалась.
Напомним Борис Грачевский умер 14 января в больнице, где лечился от коронавируса. Легендарному создателю «Ералаша» был 71 год.
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Звёзды , Екатерина Белоцерковская
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