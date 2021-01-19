«Мы ни у кого ничего не просили»: вдова Грачевского о похоронах

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, 36-летняя Екатерина Белоцерковская эмоционально высказалась в сторис Instagram о похоронах своего мужа.

Словно отвечая на чьи-то претензии и обвинения, молодая женщина заявила, что ни к кому не обращалась за помощью.

«Мы ни у кого ничего не просили и не просим. Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью. Нам очень плохо!»

— написала Екатерина Белоцерковская.

Екатерина Белоцерковская попросила не трогать ее и семью.

Борис Грачевский был похоронен 17 января на Троекуровском кладбище столицы. Перед погребением состоялась церемония прощания, на которую смогли прийти все желающие проводить в последний путь бессменного руководителя киножурнала «Ералаш». больше по теме

Екатерина Белоцерковская дала понять, что семье пришлось обратиться за помощью в вопросе выделения места на кладбище для ее покойного мужа.

«Просьба заключалась только с местом на кладбище, но и тут решали сами!»

— поделилась молодая женщина.

Екатерина Белоцерковская уверяет, что ничьей помощью не пользовалась.

Напомним Борис Грачевский умер 14 января в больнице, где лечился от коронавируса. Легендарному создателю «Ералаша» был 71 год.