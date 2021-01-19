Как сложилась судьба Оксаны Афанасьевой, последней музы Высоцкого

Имя женщины, которая стала последней возлюбленной гениального певца и актера, как правило, не упоминают в официальных биографиях. Сама она говорит, что ее жизнь разделилась на «до» и «после» того, как она встретила Высоцкого.

Оксана рано осталась без матери и воспитывалась отцом, эстрадным драматургом Павлом Афанасьевым-Севастьяновым. В доме часто бывали гости-артисты, поэтому царила веселая атмосфера. Однако отец любил выпить и становился чрезвычайно агрессивным. Как только девушка окончила школу, она отселилась от родителя и выбрала профессию театрального художника.

У Оксаны был парень, за которого она даже собиралась замуж, но встреча с Высоцким изменила все. Девушке на тот момент было 18 лет, а Владимиру — 40. В его семейной жизни с Мариной Влади назревал разлад, супруги жили практически порознь. В момент их знакомства певец не употреблял алкоголь и много работал.

Клео.Ру

Оксана отмечала, что у нее было чувство, что они с Высоцким были знакомы всю жизнь. Артист хотел жениться на возлюбленной, но она была против того, чтобы разрушать его семью. Певец принял решение обвенчаться с любимой, но сделать это они не успели.

Афанасьевой пришлось застать и тяжелый период, когда Владимир запил. Это произошло потому, что главный редактор объединения «Экран» не хотел видеть Высоцкого в амплуа режиссера, о чем тот давно мечтал. Оксана оставалась с любимым до последнего, но спасти его так и не удалось.

Клео.Ру

Когда великий артист ушел из жизни, девушке было всего 20 лет. Через два года она вышла замуж за другого артиста — Леонида Ярмольника , по иронии судьбы с ним ее познакомил именно Высоцкий.

В браке появилась дочь Саша. Афанасьева отмечает, что с того момента у нее началась спокойная и счастливая жизнь, а Леонид стал прекрасным семьянином и надежным защитником для своей жены.