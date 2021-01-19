Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Как сложилась судьба Оксаны Афанасьевой, последней музы Владимира Высоцкого 

Клео.Ру 6 часов назад
Как сложилась судьба Оксаны Афанасьевой, последней музы Высоцкого
Фото: Клео.Ру
Имя женщины, которая стала последней возлюбленной гениального певца и актера, как правило, не упоминают в официальных биографиях. Сама она говорит, что ее жизнь разделилась на «до» и «после» того, как она встретила Высоцкого.
Оксана рано осталась без матери и воспитывалась отцом, эстрадным драматургом Павлом Афанасьевым-Севастьяновым. В доме часто бывали гости-артисты, поэтому царила веселая атмосфера. Однако отец любил выпить и становился чрезвычайно агрессивным. Как только девушка окончила школу, она отселилась от родителя и выбрала профессию театрального художника.
У Оксаны был парень, за которого она даже собиралась замуж, но встреча с Высоцким изменила все. Девушке на тот момент было 18 лет, а Владимиру — 40. В его семейной жизни с Мариной Влади назревал разлад, супруги жили практически порознь. В момент их знакомства певец не употреблял алкоголь и много работал.
Клео.Ру
Оксана отмечала, что у нее было чувство, что они с Высоцким были знакомы всю жизнь. Артист хотел жениться на возлюбленной, но она была против того, чтобы разрушать его семью. Певец принял решение обвенчаться с любимой, но сделать это они не успели.
Афанасьевой пришлось застать и тяжелый период, когда Владимир запил. Это произошло потому, что главный редактор объединения «Экран» не хотел видеть Высоцкого в амплуа режиссера, о чем тот давно мечтал. Оксана оставалась с любимым до последнего, но спасти его так и не удалось.
Клео.Ру
Когда великий артист ушел из жизни, девушке было всего 20 лет. Через два года она вышла замуж за другого артиста — Леонида Ярмольника, по иронии судьбы с ним ее познакомил именно Высоцкий.
В браке появилась дочь Саша. Афанасьева отмечает, что с того момента у нее началась спокойная и счастливая жизнь, а Леонид стал прекрасным семьянином и надежным защитником для своей жены.
Видео дня. В чем секрет пышных оладий
Клео.Ру: последние новости
Как живет падчерица Андрея Миронова, ставшая известной актрисой Как живет падчерица Андрея Миронова, ставшая известной актрисой Куда исчезла Анжелика Вольская и почему ее называют разлучницей Куда исчезла Анжелика Вольская и почему ее называют разлучницей Как выглядит жена Валерия Леонтьева, которая так и не смогла родить певцу ребенка Как выглядит жена Валерия Леонтьева, которая так и не смогла родить певцу ребенка
Женский форум
Звёзды , Леонид Ярмольник , Марина Влади , Оксана Афанасьева , Клео.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение