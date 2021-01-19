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Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов
Фото: Globallookpress.com
Российский певец и композитор Игорь Николаев раскрыл тайну своих усов. Об этом он рассказал в интервью исполнительнице Валерии в передаче «Почему я», которая была опубликована на YouTube-канале «Между нами».
Артист признался, что начал отращивать усы в молодости, подражая любимым артистам.
«У меня был кумир детства — Владимир Мулявин из ансамбля "Песняры". У него были прямо усищи! И все они тогда ходили с усами, тот же Леня Борткевич», — пояснил Николаев и добавил, что в 80-х годах носить усы считалось модным.
По словам певца, сбрить растительность на лице ему пришлось всего раз в жизни — перед принятием присяги в армии.

«Меня заставил побриться старший лейтенант. Мне было 24 года, а усы были густые», — заключил 61-летний Николаев.

В феврале 2020 года Игорь Николаев показал себя без усов. Он опубликовал коллаж, состоящий из современного снимка и старой черно-белой фотографии из молодости. Таким образом исполнитель поздравил подписчиков с Днем защитника Отечества.
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Звёзды , Игорь Николаев , Владимир Мулявин
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