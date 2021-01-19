Куда исчезла Анжелика Вольская и почему ее называют разлучницей 

Из-за яркой внешности актрисе часто приходилось играть роли разлучниц. Она не ожидала, что аналогичная ситуация произойдет с ней.

Широкий зритель узнал об Анжелике Вольской , когда на экраны телевизоров вышла многосерийная лента «Две судьбы». Яркая брюнетка сыграла отрицательного персонажа. Долгое время зрители воспринимали ее именно такой.

Актриса вспоминала: некоторые люди подходили к ней на улице и предлагали «сообразить на троих». При этом у нее никаких вредных привычек нет. Вольская была уверена, что зрители умеют отделять актера от сыгранной им роли. Оказалось, что нет.

Об актерской карьере женщина мечтала еще с юности. Она поступала в театральный институт, окончила его. Некоторое время играла на сцене театра. Из-за желания построить карьеру разрушился ее первый брак.

Клео.Ру

Анжелика была замужем за сценаристом Сергеем Буртяком. Мужчина в свое время предложил ей переехать к нему в Одессу. Влюбленная девушка согласилась. В браке родился сын.

Финансовые проблемы, съемные квартиры и постоянные перелеты в Москву и обратно сказались на их отношениях. В 2001 году женщина приняла твердое решение развестись и сосредоточиться на своем профессиональном будущем. Оно оказалось правильным: уже через год зрители смотрели «Две судьбы».

Приняв решение сосредоточиться на карьере, Анжелика не ожидала, что у нее вскоре закрутится роман. Это произошло в 2003 году. Партнер актрисы Дмитрий Ячевский регулярно хвалил ее игру, периодически подвозил домой и в какой-то момент признался, что влюбился. Дмитрий был женат и заявил: готов разорвать эти отношения ради Лики.

@lika.volskaya

Импозантный мужчина нравился Вольской. Она согласилась на предложение, а позже получила клеймо «разлучницы». Зрители долгое время были уверены, что она увела мужчину из семьи.

Через несколько лет они расписались официально. Актрису обвиняли в меркантильности, поскольку своей жилплощади в Москве у нее не было.

Несмотря на все перипетии, семья оказалась крепкой. Дмитрий и Анжелика до сих пор вместе. Правда, карьера женщины со временем пошла на спад. Последняя картина с ее участием вышла на экраны в 2018 году.

Она по-прежнему живет в столице, но подробностями жизни поклонников не радует. Публикации в ее Инстаграме появляются с периодичностью раз в полгода.