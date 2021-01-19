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На слуху: певица Светлана Владимирская перенесла шесть операций 

Стелла Шмель 2 часа назад
На слуху: певица Светлана Владимирская перенесла 6 операций
Фото: vk.com/id206471628
"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Вдова Грачевского рассказала об организации его похорон

Убитая горем вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская эмоционально высказалась в своем Instagram. Будто отвечая на чьи-то претензии, она сделала объявление в сториз.
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Началова стала матерью после собственной смерти

Певица Юлия Началова стала матерью. Это произошло уже после ее смерти, сообщает Telegram-канал Super.ru.
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Оговорки Стриженовой в эфире стали причиной жалоб зрителей

@strizhenovae
Поклонники программы "Время покажет" недовольны работой телеведущей — Екатерины Стриженовой. Во время одного из эпизодов шоу она перепутала магазин и аптеку, что вызвало волну возмущения. К создателям шоу обратились поклонники, попросившие тщательнее отбирать ведущих.
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Певица Светлана Владимирская перенесла шесть операций

vk.com/id206471628
У певицы Светланы Владимирской, ставшей известной в 90-е благодаря хиту «Мальчик мой», возникли серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось в ходе программы «Пусть говорят», женщина перенесла шесть операций в последнее время из-за проблем с органами пищеварения.
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Звезды, которых не узнать после экстремального похудения

Пышные формы многих звезд являются являются их визитной карточкой. Однако лишний вес часто сильно влияет на здоровье, из-за чего звезды кардинально меняют свой образ. Одни худеют из-за правильного образа жизни, а другие делают это слишком быстро.
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Видео дня. В чем секрет пышных оладий
Женский форум
Звёзды , Екатерина Стриженова , Юлия Началова , Екатерина Белоцерковская , Светлана Владимирская , Super.ru
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