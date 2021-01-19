На слуху: певица Светлана Владимирская перенесла 6 операций

"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Убитая горем вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская эмоционально высказалась в своем Instagram. Будто отвечая на чьи-то претензии, она сделала объявление в сториз.

Певица Юлия Началова стала матерью. Это произошло уже после ее смерти, сообщает Telegram-канал Super.ru.

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Поклонники программы "Время покажет" недовольны работой телеведущей — Екатерины Стриженовой. Во время одного из эпизодов шоу она перепутала магазин и аптеку, что вызвало волну возмущения. К создателям шоу обратились поклонники, попросившие тщательнее отбирать ведущих.

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У певицы Светланы Владимирской, ставшей известной в 90-е благодаря хиту «Мальчик мой», возникли серьезные проблемы со здоровьем. Как выяснилось в ходе программы «Пусть говорят», женщина перенесла шесть операций в последнее время из-за проблем с органами пищеварения.

Пышные формы многих звезд являются являются их визитной карточкой. Однако лишний вес часто сильно влияет на здоровье, из-за чего звезды кардинально меняют свой образ. Одни худеют из-за правильного образа жизни, а другие делают это слишком быстро.