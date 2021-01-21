Как выглядят двухэтажные апартаменты Николаева в Юрмале 

Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой. А старую квартиру, которая располагалась рядом оставил для своих гостей. Как пишет издание, новое жилище композитора выполнено в скандинавском стиле, где преобладают светлые тона.

@igor_nikolaev_music

На первом этаже в гостиной имеется камин и белоснежный рояль японского производства, выполненный в эксклюзивном варианте. В столовой установлен прозрачный потолок из стекла. На втором этаже есть сразу несколько спален, детская комната и библиотека. Огромная терраса позволяет приятно провести время на отдыхе.

Перемещаются звезды с одного этажа на другой при помощи стеклянного лифта, хотя лестница тоже имеется. И еще одна фишка апартаментов — купол-пирамида на крыше. И тоже из стекла.

«Благодаря этому днем солнечный свет проникает не только на верхний этаж, но и падает вниз, в столовую, причем попадает прямо в центр большого обеденного стола. Это выглядит фантастически красиво», — похвастался композитор.