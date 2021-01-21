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Как выглядят двухэтажные апартаменты Николаева в Юрмале 

Teleprogramma.pro и ещё 7 4 часа назад
Игорь Николаев всю жизнь мечтал жить у моря, поэтому, когда появилась возможность приобрел квартиру в Юрмале всего в 50 метрах от моря. Мягкий климат, плюс друзья-приятели рядом: Лайма Вайкуле и любящая у нее гостить Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Раймонд Паулс.
Также, пишет КП, имеют недвижимость в Латвии Валерий Сюткин, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Лариса Долина, Олег Газманов.
Позже народный артист приобрел недвижимость подороже — двухэтажные апартаменты с террасой. А старую квартиру, которая располагалась рядом оставил для своих гостей. Как пишет издание, новое жилище композитора выполнено в скандинавском стиле, где преобладают светлые тона.
@igor_nikolaev_music
На первом этаже в гостиной имеется камин и белоснежный рояль японского производства, выполненный в эксклюзивном варианте. В столовой установлен прозрачный потолок из стекла. На втором этаже есть сразу несколько спален, детская комната и библиотека. Огромная терраса позволяет приятно провести время на отдыхе.
Перемещаются звезды с одного этажа на другой при помощи стеклянного лифта, хотя лестница тоже имеется. И еще одна фишка апартаментов — купол-пирамида на крыше. И тоже из стекла.
«Благодаря этому днем солнечный свет проникает не только на верхний этаж, но и падает вниз, в столовую, причем попадает прямо в центр большого обеденного стола. Это выглядит фантастически красиво», — похвастался композитор.
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Звёзды , Видео , Красивые девушки , Раймонд Паулс , Лариса Долина , Игорь Николаев , Геннадий Хазанов , Владимир Винокур , Валерий Сюткин , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева , Олег Газманов
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