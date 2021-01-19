Российские звезды с еврейскими корнями 

Когда мы смотрим отечественный фильм или концерт, то почти никогда не задумываемся о национальности актеров или исполнителей. А если бы нас это и интересовало, то выяснить правду совсем непросто. Многие носят сценические псевдонимы, а кто-то просто взял фамилию бабушки или даже жены, которая оказалась благозвучнее. Между тем среди знаменитостей не так уж много русских, зато евреев или тех, у кого в жилах бежит наполовину еврейская кровь, полным-полно.

Лариса Александровна Долина (Лариса Александровна Кудельман)

Советская и российская эстрадная и джазовая певица и актриса Лариса Долина родилась в Баку в еврейской семье. Ее отец — инженер-строитель Александр Маркович Кудельман, а мама — машинистка Галина Израилевна Кудельман. Родители Ларисы Александровны родом из Одессы, куда они и переехали, когда дочери было всего три года. Ну, а Долина — девичья фамилия матери народной артистки РФ.

Олег Михайлович Газманов — советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ и кандидат технических наук, наполовину еврей. Его отец, офицер Михаил Семенович Газманов, по национальности татарин, а мама, военный врач-кардиолог, Зинаида Абрамовна — еврейка.

Советская, грузинская и российская певица, актриса, композитор, заслуженная артистка Грузинской ССР, народная артистка Грузии, народная артистка Ингушетии, народная артистка РФ Тамара Гвердцители родилась в многонациональной семье. Отец певицы — грузин, а мама — еврейка, родом из Одессы. Поэтому Тамара Михайловна говорит, что евреи часто называют ее Тамара Кауфман, по маминой фамилии.

Жасмин (Сара Львовна Манахимова)

Российская поп-звезда, актриса, модель, телеведущая, заслуженная артистка Республики Дагестан Жасмин, по паспорту — Сара Манахимова. Певица родилась в семье горских евреев, а ее бабушка проживает в Израиле.

Лолита Марковна Милявская (Лолита Марковна Горелик)

Российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер Лолита Милявская появилась на свет в очень творческой семье. Ее мама была джазовой певицей, а отец — конферансье и дирижер. Так как родители много гастролировали, Лолита выросла у бабушки, в Киеве. В 1974 году семья распалась и отец будущей звезды эмигрировал в Израиль.

Советский и российский танцовщик, хореограф, эстрадный певец, заслуженный артист РФ Борис Моисеев появился на свет в тюремном лагере, где его мать отбывала срок по политической статье. Детство известного артиста прошло в еврейском квартале Могилева. В англоязычной версии википедии есть намек на еврейские корни Моисеева, а в русской почему-то нет.

Российский певец и дирижер, основатель, художественный руководитель и арт-директор арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано 10», народный артист РФ Михаил Турецкий родился в еврейской семье. Его родители были выходцами из Беларуси, а имя отца — Борис Борисович Эпштейн . Но Михаил носит мамину фамилию, так как все ее родственники погибли во время Холокоста.

Российский эстрадный певец, пианист и композитор, заслуженный артист РФ и исполнитель бессмертного гимна осени «3 сентября» тоже имеет еврейское происхождение. Отец артиста — ветеран войны и врач Захар Давидович Шуфутинский, еврей, а мама, Елена Подольская — русская. Мать певца трагически погибла, когда ему было всего пять лет и воспитанием Михаила занимались бабушка и дедушка по отцу — Берта Давидовна и Давид Яковлевич.

Елена Воробей (Елена Яковлевна Лебенбаум)

Российская эстрадная актриса, заслуженная артистка РФ Елена Воробей родилась в белорусском городе Бресте в семье Янкеля Мовшевича Лебенбаума и его жены Нины Львовны.

Любимая артистка миллионов, сатирик и писатель Клара Борисовна Новикова родилась на киевском Подоле в семье директора обувного магазина Бориса Зиновьевича Герцера. Фамилию Новикова она получила от своего первого супруга — музыканта.

Популярный российский пародист, юморист, телеведущий, киноактер и певец, а также супруг Аллы Борисовны Пугачевой Максим Галкин не слишком любит рассказывать о своем генеалогическом древе, но точно известно, что по папиной линии в его роду все русские — Ларины, а по маминой — евреи из Одессы.

Советский и российский юморист, певец и телеведущий, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР Владимир Винокур еврей по отцу. Его папа — Натан Львович Винокур был известным в Курске строителем, а мама — Анна Юльевна, преподавала в школе русский язык и литературу.

Советский и российский певец, поэт-песенник, композитор, заслуженный артист РФ Леонид Агутин родился в московской еврейской семье. Отец певца — музыкант Николай Петрович Агутин, а мать — педагог Людмила Леонидовна Школьникова.

Анжелика Варум (Мария Юрьевна Варум)

Заслуженная артистка РФ и супруга Леонида Агутина Анжелика Варум родилась в украинском городе Львове в семье композитора Юрия Ицхаковича Варума и театрального режиссера Галины Михайловны Шаповаловой. Певица рассказывала о том, что отец часто вспоминал деда, который был родом из Варшавы и носил фамилию Робак.

Происхождение фамилии Варум можно назвать трагическим — ее решили взять члены семьи Робак перед бегством из оккупированной нацистами Польши. Это очень редкая еврейская фамилия, поэтому найти друг друга после войны по ней было гораздо проще.