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«У меня с моим мужчиной проблем нет»: Акиньшина рассказала об отношениях с мужем 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
«У меня с моим мужчиной проблем нет»: Акиньшина о муже
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Оксана Акиньшина заявила, что у нее сейчас все прекрасно в личной жизни. С любимым человеком царит полное взаимопонимание.

«У меня с моим мужчиной нет проблемы, кто помоет тарелку. Если я пришла уставшая с работы, я знаю, что он скажет: «Сядь». И сделает все за меня, ровно как это сделаю я за него».

Оксана Акиньшина По словам звезды, в бытовых вопросах не должно быть каких-то обязательств. Важно, чтобы в семье было взаимопонимание, любовь, трепетность друг к другу и уважение. Любой союз мужчины и женщины, как она думает, подразумевает заботу. Также она отметила, что важно уметь разговаривать друг с другом, когда возникает какой-то конфликт. К сожалению, как считает актриса, у нас в стране часто у людей это почему-то не принято, поэтому браки и распадаются, сообщают «Известия».
Напомним, что Оксана Акиньшина с 2012 года замужем за продюсером Арчилом Геловани. У них двое общих детей. Сын Константин и дочь Эмми. В 2018 году она объявила о расставании с мужем, но позже стало известно, что они снова живут вместе.
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Женский форум
Звёзды , Арчил Геловани , Оксана Акиньшина , газета "Известия"
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