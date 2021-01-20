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«Когда не стало первой жены, понял — это судьба»: Манучаров рассказал о трагедии 

Мира Маркина 6 часов назад
Манучаров рассказал о трагедии в семье
Фото: @manucharov
Вячеслав Манучаров в интервью изданию WomanHit откровенно рассказал о смерти своей первой жены.
Не так давно артист признался, что брак с Викторией Селиверстовой не принес ему счастья. В отношениях с девушкой они были чуть больше года:

«Поженились, когда захотели завести ребенка. Не сложилось, не могу ответить, почему так. Но когда не стало моей первой жены, я понял, что, наверное, это судьба».

По словам Манучарова, они с Викторией сильно поссорились при расставании, из-за чего на протяжении шести лет женщина не позволяла видеть экс-супругу их дочь Арину. Однако за год до своей смерти Селиверстова все же разрешила Вячеславу навещать ребенка: она сама привела Арину в дом актера, к его новой семье.
@manucharov
Артист признался, что, узнав о смерти Виктории, выронил пакеты на землю, с которыми в этот момент шел из магазина. Вместе с дочкой позже они посещали психолога.
Виктория Селиверстова ушла из жизни в результате инсульта. Ей было 29 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Началова стала матерью после собственной смерти.
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Звёзды , Вячеслав Манучаров
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