Манучаров рассказал о трагедии в семье

Не так давно артист признался, что брак с Викторией Селиверстовой не принес ему счастья. В отношениях с девушкой они были чуть больше года:

«Поженились, когда захотели завести ребенка. Не сложилось, не могу ответить, почему так. Но когда не стало моей первой жены, я понял, что, наверное, это судьба».

По словам Манучарова, они с Викторией сильно поссорились при расставании, из-за чего на протяжении шести лет женщина не позволяла видеть экс-супругу их дочь Арину. Однако за год до своей смерти Селиверстова все же разрешила Вячеславу навещать ребенка: она сама привела Арину в дом актера, к его новой семье.

@manucharov

Артист признался, что, узнав о смерти Виктории, выронил пакеты на землю, с которыми в этот момент шел из магазина. Вместе с дочкой позже они посещали психолога.

Виктория Селиверстова ушла из жизни в результате инсульта. Ей было 29 лет.