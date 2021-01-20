Акиньшина поделилась секретом семейной жизни

Оксана Акиньшина в беседе с изданием "Известия" рассказала о семейной жизни с продюсером Арчилом Геловани. По словам актрисы, сейчас в их отношениях с мужем все прекрасно:
«У меня с моим мужчиной нет проблемы, кто помоет тарелку. Если я пришла уставшая с работы, я знаю, что он скажет: "Сядь". И сделает все за меня, ровно как это сделаю я за него».
Артистка уверена, что в быту у супругов не должно быть обязательств. Самое главное в браке — забота, уважение и взаимопонимание. Акиньшина также подчеркнула, что крайне важно в отношениях уметь разговаривать друг с другом, если возникает какой-то конфликт.
По мнению звезды, в России принято замалчивать многие неурядицы, из-за чего браки часто и распадаются.
Акиньшина вышла замуж за Геловани в 2012 году. Пара воспитывает двух общих детей — сына Константина и дочь Эмми.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лена Ленина заявила о разводе.