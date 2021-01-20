Врач назвал звезд с идеальными лицами с точки зрения математики

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Руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати (Riccardo Frati) назвал звезд с идеальными лицами. Об этом сообщает портал The Sun.

Врач сравнил пропорции лиц знаменитостей с правилом золотого сечения: согласно математической формуле, идеальное соотношение лба, носа и подбородка должно составлять 3:2:3. Выяснилось, что телезвезды Холли Уиллоуби и Сюзанна Рид наделены почти идеальными пропорциями.

В качестве примера эталонной внешности Фрати также привел герцогиню Сассекскую Меган. «У Меган лицо принцессы Дисней. Возможно, ей сделали ринопластику кончика носа, поскольку в последние годы он выглядит немного тоньше», — предположил Фрати.

Кроме того, в список попала и предпринимательница Ким Кардашьян . Косметолог отметил, что знаменитость, вероятнее всего, прибегала к пластике лица, которая сделала ее пропорции идеальными. «Структура ее лица напоминает перевернутый треугольник — его часто приводят в пример, как лицо самой желанной формы», — пояснил доктор.

По мнению Фрати, еще одной обладательницей идеального лица с научной точки зрения является актриса Мишель Киган . Он подчеркнул, что звезда тщательно ухаживает за кожей, что делает ее внешность еще более привлекательной.