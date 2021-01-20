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Какие признаки свидетельствуют о раке груди 

Passion.ru и ещё 1 2 часа назад
Какие признаки свидетельствуют о раке груди
Фото: Passion.ru
Онкологические заболевания молочной железы — один из самых распространенных видов рака у женщин. Чтобы полностью излечиться, важно регулярно проходить обследование и знать, на какие симптомы обратить внимание.
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», уплотнения и шишки в груди — не единственные настораживающие изменения. Свидетельствовать о развивающейся опухоли могут и внезапно возникшие на ней ямки и небольшие впадины. Кроме того, если новообразование расположилось неглубоко в железе, оно может прикрепиться и к тканям эпидермиса, из-за чего его внешний вид может измениться, на коже могут возникнуть бугорки, на первый взгляд чем-то напоминающие прыщики, а недалеко от них — провалы.
Также стоит следить за тем, не изменились ли ваши соски, не появилась ли на них долго не проходящая сыпь или странные выделения, также о новообразованиях могут свидетельствовать утолщение тканей, изменение формы груди или взбухшие на ней вены.
Специалисты говорят, что, если регулярно проводить самоосмотр, данные симптомы не останутся незамеченными. Стоит делать самодиагностику регулярно — после приема душа перед зеркалом. Это не займет много времени, но может спасти вам жизнь и здоровье, если при первых же подозрениях вы незамедлительно запишетесь на прием к специалисту. Потому что, по данным Американского онкологического сообщества, обнаружение болезни на ранних стадиях в 99% ведет к полному выздоровлению и последующей стойкой ремиссии.
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