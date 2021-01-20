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Близкие Началовой прокомментировали слухи о тайном ребенке певицы 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Близкие Началовой опровергли слухи о тайном ребенке певицы
Фото: globallookpress.com
Близкие Юлии Началовой прокомментировали появившиеся слухи о тайном ребенке певицы от суррогатной матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам продюсера исполнительницы Олеси Сазыкиной, это неправда:

«Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь».

Сазыкина добавила, что ей жаль родителей Юлии Началовой, которых оскорбляют подобные слухи.
Концертный директор певицы Оксана Мостовлюк тоже опровергла новости о тайном ребенке.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Манучаров рассказал о трагедии в семье.
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