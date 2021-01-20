Состояние Фрейндлих не улучшается из-за многолетнего курения 

Как заявил изданию источник, близкий к системе здравоохранения Санкт-Петербурга, специалисты не наблюдают ни положительной, ни отрицательной динамики:

"Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым […] Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное — в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны".

Медики рассказали, что состоянии артистки не улучшается из-за того, что много лет она курила. Это негативно отразилось на легких актрисы:

"Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения — например, стала легче отходить мокрота".

Еще одна причина, из-за которой процесс выздоровления проходит дольше, — небольшая масса тела Фрейндлих.