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Состояние Фрейндлих не улучшается из-за многолетнего курения 

Анна Арсеньева 1 час назад
Состояние госпитализированной с коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает Starhit.
Как заявил изданию источник, близкий к системе здравоохранения Санкт-Петербурга, специалисты не наблюдают ни положительной, ни отрицательной динамики:

"Сейчас ее состояние остается стабильно тяжелым […] Хотя для Алисы Бруновны, разумеется, делается все возможное — в том числе регулярно проводятся консультации с лучшими медиками со всей страны".

Медики рассказали, что состоянии артистки не улучшается из-за того, что много лет она курила. Это негативно отразилось на легких актрисы:

"Хотя сейчас она не курит уже почти месяц, и врачи наблюдают положительные изменения — например, стала легче отходить мокрота".

Еще одна причина, из-за которой процесс выздоровления проходит дольше, — небольшая масса тела Фрейндлих.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты подробности о состоянии Фрейндлих.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Алиса Фрейндлих
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