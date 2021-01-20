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Лера Кудрявцева сломала крестец 

Lenta.ru 1 час назад
Лера Кудрявцева сломала крестец
Фото: @leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что упала у себя дома и сломала крестец. В Instagram она опубликовала видео из медицинского учреждения и фрагмент из заключения врачей о ее состоянии.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме»,

— написала она. В медицинском заключении указано, что у ведущей «стресс-перелом тела и боковых масс крестца».
@leratv
В ролике Кудрявцеву везут на инвалидной коляске, а после она лежит на кушетке в кабинете врача. В сторис она рассказала, что 20 января должна была выйти на работу, но в итоге планы пришлось изменить.
В начале января ведущая сообщала, что заразилась коронавирусом. Кудрявцева объяснила, что сначала вылечила дочь, а о своей болезни узнала, когда сдала тест на COVID-19 для поездки в Дубай. В результате, получив положительный результат, ей пришлось отменить вылет за рубеж.
49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Большая перемена». Помимо этого, она выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.
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Звёзды , Лера Кудрявцева , НТВ
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