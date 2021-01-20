Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

«Только пришла в себя от коронавируса»: Кудрявцева попала в больницу с переломом 

Анна Арсеньева 1 час назад
Кудрявцева попала в больницу с переломом
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с переломом крестца. Она опубликовала видео из медицинского учреждения в своем Instagram-аккаунте.
В ролике телеведущую везут на инвалидной коляске, а потом она лежит на кушетке у врача.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит», — написала Кудрявцева.

@leratv
Она рассказала, что должна была выйти на работу после коронавируса, а теперь планы поменялись.
Ранее "Рамблер" сообщал, что состояние Фрейндлих не улучшается из-за многолетнего курения.
Видео дня. Звезды, которые экстремально похудели
Звёзды , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение