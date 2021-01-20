Телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с переломом крестца. Она опубликовала видео из медицинского учреждения в своем Instagram-аккаунте.

В ролике телеведущую везут на инвалидной коляске, а потом она лежит на кушетке у врача.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и… перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит», — написала Кудрявцева.

@leratv

Она рассказала, что должна была выйти на работу после коронавируса, а теперь планы поменялись.