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На слуху: близкие Началовой высказались о тайном ребенке певицы 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: близкие Началовой высказались о тайном ребенке певицы
Фото: РИА Новости
"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Состояние Фрейндлих не улучшается из-за многолетнего курения

Состояние госпитализированной с коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым. Медики рассказали, что процесс выздоровления проходит дольше из-за того, что много лет артистка курила.
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Манучаров рассказал о трагедии в семье

@manucharov
Вячеслав Манучаров в интервью изданию WomanHit откровенно рассказал о смерти своей первой жены. Не так давно артист признался, что брак с Викторией Селиверстовой не принес ему счастья.
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Дробыш высказался о желании Моргенштерна поехать на «Евровидение»

@vdrobysh
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказал свое мнение о желании Моргенштерна представлять Россию на «Евровидении». По его мнению, рэпер не сможет выступить на конкурсе.
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Близкие Началовой прокомментировали слухи о тайном ребенке певицы

Близкие Юлии Началовой прокомментировали появившиеся слухи о тайном ребенке певицы от суррогатной матери. По словам продюсера исполнительницы Олеси Сазыкиной, это неправда.
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Ивлеева показала, как выглядела до популярности

@_agentgirl_
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала архивные снимки. Она родилась в обычной семье и до популярности работала мастером маникюрного сервиса.
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Видео дня. Звезды, которые экстремально похудели
Женский форум
Звёзды , Анастасия Ивлеева , Алиса Фрейндлих , Вячеслав Манучаров , Виктор Дробыш , РИА Новости
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