На слуху: близкие Началовой высказались о тайном ребенке певицы 

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"Рамблер" собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Состояние госпитализированной с коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым. Медики рассказали, что процесс выздоровления проходит дольше из-за того, что много лет артистка курила.

@manucharov

Вячеслав Манучаров в интервью изданию WomanHit откровенно рассказал о смерти своей первой жены. Не так давно артист признался, что брак с Викторией Селиверстовой не принес ему счастья.

@vdrobysh

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказал свое мнение о желании Моргенштерна представлять Россию на «Евровидении». По его мнению, рэпер не сможет выступить на конкурсе.

Близкие Юлии Началовой прокомментировали появившиеся слухи о тайном ребенке певицы от суррогатной матери. По словам продюсера исполнительницы Олеси Сазыкиной, это неправда.

@_agentgirl_

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала архивные снимки. Она родилась в обычной семье и до популярности работала мастером маникюрного сервиса.