Звезды, превратившиеся из простушек в эффектных див 

В начале карьеры эти знаменитости были далеки от идеала — над их внешностью и стилем явно стоило поработать. Спустя несколько лет они впечатляюще изменились и превратились из довольно заурядных простушек в эффектных див, которые теперь являются образцами для подражания для миллионов поклонников.

Светлана Ходченкова дебютировала в кино в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» и была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль. В картине, сделавшей ее знаменитой, актриса демонстрировала пышные, женственные формы. Потом Светлана похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна.

За пятнадцать лет карьеры Ходченкова сыграла почти в сотне фильмов, сериалов и клипов. В том числе она снялась в голливудских картинах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный». Отметим, что на красных дорожках, светских мероприятиях и обложках журналов Светлана Ходченкова выглядит шикарно и стильно.

Юлия Снигирь дебютировала на экране в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». Первой ее ролью в кино стала работа в фильме «Последний забой», а прославилась она благодаря не самой удачной роли в картине «Обитаемый остров Федора Бондарчука». Снигирь получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры и искусства — за создание образов в многосерийных лентах «Великая» и «Кровавая барыня».

Недавно она порадовала поклонников яркими ролями в сериалах «Новый Папа» Паоло Соррентино и «Хороший человек» Константина Богомолова . На протяжении пятнадцати лет менялась не только карьера Юлии, но и ее внешность.

Из начинающей атктрисы, которая неуверенно чувствует себя на публике и выбирает не самые удачные наряды для выходов в свет, она превратилась в настоящую кинозвезду и одну из самых красивых, эффектных и стильных российских знаменитостей.

Светлана Лобода из не самой яркой участницы группы «ВИА Гра» превратилась в суперзвезду — именно так она сама себя теперь называет. И многие с этим согласны. Она стала регулярно работать над собой, превратилась в очень эффектную блондинку со стальным прессом и начала выбирать для выходов в свет и съемок более необычные, шикарные, запоминающиеся и дерзкие наряды.

Кети Топурия

Солистка A'Studio Кети Топурия тоже поработала над своей внешностью — сделала ринопластику и сбросила несколько килограммов. Отметим, что, похудев, Кети стала выглядеть более утонченно и привлекательно. Изменился и стиль певицы, которая теперь предпочитает яркий макияж, безупречные укладки, эффектные необычные наряды и сама занимается дизайном одежды собственного модного бренда.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева за последние несколько лет стала одной из самых популярных телеведущих. Бывшая маникюрша и хостес, она получила премию «ТЭФИ» в номинациях «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» («Agent Show с Анастасией Ивлеевой ») и «Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайм». С возрастом Настя очень круто изменилась, впечатляюще поработав над внешностью: перекрасилась в блондинку, сделала себе голливудскую улыбку, похудела и полностью сменила гардероб.

Анна Чиповская дебютировала в сериале «Операция „Цвет нации“ и прославилась благодаря роли в сериале „Дорогая Маша Березина“. Одной из самых ярких работ Чиповской считается роль в телесериале „Оттепель“, за которую она была выдвинута на премию „Золотой орел“ в номинации „Лучшая женская роль на телевидении“. Повзрослев, Анна стала девушкой дерзкой.

По словам артистки, ей надоело постоянно играть наивных смазливых милашек. Сказано — сделано: из сериальной актрисы с кукольной внешностью, косой до пояса и наивными широко раскрытыми глазами Анна Чиповская превратилась в очень интересную молодую женщину. Закрепить трансформацию внутреннюю Аня решила внешними изменениями — коротко подстриглась и полюбила более дерзкие наряды.

Паулина Андреева, прославившаяся благодаря ролям в фильме „Саранча“, в котором она показала себя во всей красе в откровенных сценах с Петром Федоровым , и популярных сериалах „Оттепель“ и „Метод“, не менее эффектно, чем на экране, выглядит в театре и на красных дорожках. За последние несколько лет актриса изменила имидж и стала одной из самых эффектных и стильных российских знаменитостей.

Софья Эрнст

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст прославилась благодаря нашумевшему сериалу „Содержанки“ режиссера Константина Богомолова. В проекте она сыграла интеллигентную и обманчиво скромную девушку, приехавшую в Москву и готовую на все ради ее покорения. Сама Софья давно покорила столицу и превратилась из начинающей амбициозной актрисы в звезду театра и кино, а также одну из самых стильных и ярких девушек светских мероприятий.

Ксения Собчак сильно менялась с годами, пройдя долгий путь от тусовщицы и ведущей скандального реалити до кандидата в президенты и успешной журналистки. Конечно, из гардероба Ксении Анатольевны исчезли дерзкие мини, стразы и прочие атрибуты „блондинки в шоколаде“. Теперь она выглядит шикарно и стильно.

Дарья Мороз отрезала волосы и стала выглядеть намного эффектнее с дерзким „ежиком“ платинового оттенка. Новый образ актриса обрела по совету экс-супруга, режиссера Константина Богомолова. Раскрыться Дарье помог и нашумевший сериал Богомолова „Содержанки“, в котором она продемонстрировала себя во всей красе, сыграв роль раскрепощенной, шикарной и уверенной в себе женщины. Мороз уверяет, что на самом деле она скромный человек, а на съемочной площадке и на сцене перевоплощается. Вот только и в жизни она стала все больше походить на кинодиву и роскошную даму.

Главный секс-символ Comedy Woman Екатерина Варнава стала регулярно отвечать на вопросы о пластике, когда сильно похудела. Ярко выраженные скулы и более выразительные черты лица появились у артистки после того, как она сбросила 20 килограммов.

»Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда все поймете», — заявила Варнава в интервью «Собеседнику».

Кроме того, Екатерина стала по-другому одеваться и краситься и теперь выглядит стильно.

Полина Гагарина давно превратилась из пышки в худышку, а в последнее время начала буквально таять на глазах. Некоторые поклонники певицы обеспокоены такой потерей веса и просят ее остановиться на достигнутом результате или даже немного поправиться.

Сама Полина, которая теперь похожа на хрупкую фарфоровую статуэтку, своей внешностью наконец полностью довольна. У певицы больше нет комплексов из-за внешнего вида, как и черных, скучных, закрытых вещей в гардеробе. Кроме того, Гагарина перекрасилась из брюнетки в блондинку и стала выглядеть более свежо и сексуально.

На заре своей карьеры Тина Канделаки, которая теперь является одной из самых стильных знаменитостей, демонстрировала не самые удачные наряды и образы. В начале нулевых телеведущая любила слишком глубокие декольте, дерзкие мини, стразы, кружева, лакированную кожу, много всего вычурного и остро сексуального.

С возрастом и по мере продвижения по карьерной лестнице Тина начала одеваться более строго, элегантно и стильно. А невероятные укладки сменила на лаконичную стрижку. В гардеробе телеведущей появились строгие брючные костюмы, а сама она стала больше походить на успешную бизнес-леди, а не на завоевывающую столицу журналистку из Тбилиси.

Пелагея

Пелагею часто подозревают в пластических операциях. Сама певица предлагает всем особенно подозрительным не пытаться выяснять подробности того, чего нет, и уверяет, что просто похудела благодаря правильному питанию. А также шутит, что если бы и решила меняться с помощью пластического хирурга, то сделала бы себя покрасивее.