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Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет
Фото: @annakhilkevich
Режиссер студии «Мосфильм», имя которого не уточняется, домогался звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич, когда ей было 15 лет. Об этом артистка рассказала в Instagram.
«Итак, я — юная начинающая артистка, только заканчиваю театральную школу, мечтаю сниматься в кино. У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала как проводятся пробы, ведь я только-только вступала на этот путь», — вспомнила она.
34-летняя Хилькевич назвала себя жертвой домогательств, отметив, что «самым отвратительным» для нее стало то, что она пережила это в юном возрасте. Она не стала раскрывать подробности произошедшего, отметив только, что после кинопроб 40-летний режиссер пригласил ее приехать к нему домой, что она и сделала.
Анна Хилькевич сыграла одну из главных ролей в сериале «Универ. Новая общага», который позже получил название «Универ». Также она снялась в сериалах «Звоните ДиКаприо!», «Даешь молодежь!» и «Барвиха» и в фильмах «Снежная королева 2: Перезаморозка», «Что творят мужчины!», «Елки 5».
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