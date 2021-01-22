Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин 

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram «Самую короткую и прекрасную сказку», герой которой, услышав отказ от возлюбленной выйти за него замуж, принимает решение жить один и становится счастливым.

«Жил был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: "Ты выйдешь за меня замуж?" И она ответила: "… Нет!" И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, и нажирался в сопли, и играл в гольф, и раскидывал носки по дворцу», — гласит сказка.

Герой рассказа также перестал опускать крышку унитаза, вступал с сексуальные отношения со служанками, соседками и подругами, пел в душе, пускал газы, «когда ему вздумается», громко рыгал и «чесал себе яйца». «Мужская сказка», — констатировал Харламов.

Подписчики комика отметили в комментариях, что принцесса после того, как сказала «нет», тоже может жить по похожему сценарию до конца своих дней. Одна из подписчиц пошутила, назвав неудивительным то, что от Харламова ушла жена.