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Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин
Фото: Lenta.ru
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram «Самую короткую и прекрасную сказку», герой которой, услышав отказ от возлюбленной выйти за него замуж, принимает решение жить один и становится счастливым.

«Жил был один принц, который однажды спросил прекрасную принцессу: "Ты выйдешь за меня замуж?" И она ответила: "… Нет!" И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, и нажирался в сопли, и играл в гольф, и раскидывал носки по дворцу», — гласит сказка.

Герой рассказа также перестал опускать крышку унитаза, вступал с сексуальные отношения со служанками, соседками и подругами, пел в душе, пускал газы, «когда ему вздумается», громко рыгал и «чесал себе яйца». «Мужская сказка», — констатировал Харламов.
Подписчики комика отметили в комментариях, что принцесса после того, как сказала «нет», тоже может жить по похожему сценарию до конца своих дней. Одна из подписчиц пошутила, назвав неудивительным то, что от Харламова ушла жена.
В октябре Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус после семи лет брака. По словам комика, отношения долго двигались к разводу, в какой-то момент супруги поняли, что они «просто разные люди». У пары есть общая дочь — шестилетняя Анастасия.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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