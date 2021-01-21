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Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет 

Даня Виттиг 2 часа назад
Звезда «Универа» рассказала о домогательствах режиссера в 15 лет
Фото: @annakhilkevich
Режиссер студии «Мосфильм» домогался звезды сериала «Универ» Анны Хилькевич, когда ей было 15 лет. Об этом артистка рассказала в Instagram.

«Итак, я — юная начинающая артистка, только заканчиваю театральную школу, мечтаю сниматься в кино. У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала как проводятся пробы, ведь я только-только вступала на этот путь», — вспомнила она.

Актриса назвала себя жертвой домогательств и отметила, что «самым отвратительным» было то, что она пережила это в юном возрасте. Она не стала раскрывать подробности произошедшего, но рассказала, что после кинопроб 40-летний режиссер пригласил ее приехать к нему домой, что она и сделала.
Ранее "Рамблер" сообщал, кто сломал нос Хилькевич.
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